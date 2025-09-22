UIO BiH prodaje zaplijenjeni ženski teksas: Pantalone, jakne i suknje

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, najavila je da će 21. oktobra ove godine organizovati javnu aukciju tekstilne robe koja je zaplijenjena u postupku prinudne naplate poreza, piše Akta.ba.

Na prodaju će biti ponuđeno više od 1.600 odjevnih komada – najviše ženske teksas pantalone (935 komada), te 613 keper ženskih pantalona, 49 teksas jakni i 85 suknji. Početna vrijednost kompletnog tekstila procijenjena je na 19.425,79 KM.

Aukcija će biti održana u prostorijama Regionalnog centra UIO u Tuzli, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, s početkom u 12 sati. Pravo učešća imaju punoljetna fizička i pravna lica koja polože depozit u iznosu od 10 posto od početne cijene za robu koju žele kupiti. Minimalno povećanje ponude iznosi 50 KM.

Prema pravilima aukcije, kupac je obavezan da razliku između položenog depozita i ukupne cijene uplati u roku od pet dana, dok se depozit onima koji ne ostvare kupovinu vraća odmah nakon završetka nadmetanja. Prodaja se obavlja po principu „viđeno – kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.

Ukoliko prva aukcija ne bude uspješna, moguće je organizovanje nove licitacije ili direktne prodaje. Tekstil se nalazi na Tržnici Arizona u Dubravama, gdje ga zainteresovani mogu pogledati nakon prethodne najave na broj 035/368-039.