Uhapšen Dario Ristić, ratovao u Ukrajini

Dario Ristić zvani Brzi uhapšen je krajem prošle sedmice na sarajevskom aerodromu prilikom povratka iz Rusije.

Kako navodi Istraga Ristić je uhapšen zbog sumnje da je boravio na stranom ratištu, u ovom slučaju ukrajinskom ratištu kao pripadnik ruskih snaga. Ristiću je Sud BiH u petak odredio jednomjesečni pritvor. Za njim je bila raspisana i Interplova potjernica.

Navodno je bio pripadnik jedinice “Permski medvjedi” i tokom ratovanja u izgubio je nogu.

Upravo zbog toga su mu ruske vlasti dale državljanstvo Ruske Federacije.