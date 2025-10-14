UIO oduzela rezani duhan i cigarete u vrijednosti 180.000 KM

Ovlašteni službenici UIO na području Regionalnog centra Tuzla proveli su operativne aktivnosti u okviru akcije „MARKET 2“, te u nekoliko odvojenih akcija oduzeli značajne količine duhana i cigareta koji su bili namijenjeni „crnom tržištu“ u BiH. Privremeno je oduzeto više od 800 kg sitno rezanog duhana i 2.000 paklica cigareta, koji nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO. Vrijednost privremeno oduzetog duhana i cigareta procjenjuje se na iznos od 180.000 KM.

U okviru akcije „MARKET 2“ koju ovlašteni službenici UIO provode tokom cijele 2025. godine izvršene su pojačane kontrolne aktivnosti na podrčuju koje pokriva Regionalni centra Tuzla. Na osnovu operativnog rada na terenu uočena su vozila u kojima se nalazila veća količina sitno rezanog duhana namijenjenog za daljnju distribuciju i prometovanje. Tom prilikom izvršeni su pretresi vozila, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbi Suda BiH. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je ukupno 577,7 kg sitno rezanog duhana i 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica UIO.

Također, kod tri fizička lica pronađeno je 258 kg sitno rezanog duhana koji nije bio obilježen na zakonom propisani način, te su i protiv ovih lica preduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

Protiv osumnjičenih lica će biti podneseni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ iz člana 210a. Krivičnog zakona BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.