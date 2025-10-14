Pomoćni teren OFK Gradina uskoro bi trebao biti osvijetljen

Pomoćni teren OFK Gradina uskoro bi trebao dobiti osvjetljenje koje će omogućiti kvalitetniji i lakši trenažni proces za sve selekcije kluba, a radovi su u toku.

Projekat osvjetljenja sportskih terena pokrenut prije dvije godine, ali je postupak javne nabavke morao biti ponavljan tri puta jer se nije prijavio nijedan izvođač. Tek sada dolazi do realizacije i postavljanja reflektora na pomoćnom stadionu.

Vrijednost trenutno započetih radova iznosi nešto manje od 50.000 KM.

-Pored reflektora, u planu je i izgradnja terena sa umjetnom travom, koji će našim najmlađim fudbalerima omogućiti bolje uslove za razvoj i treniranje.

Grad čeka i rezultate nekoliko javnih poziva koji bi mogli podržati izgradnju dodatnih teniskih terena te pomoćnog terena sa umjetnom travom u dimenzijama koje omogućavaju odigravanje službenih utakmica.

Na ovaj način, sportsko-rekreativna zona Srebrenika biće podignuta na veoma visok nivo. Naš cilj je da omogućimo djeci i mladima prostor za zdravo odrastanje, a u kombinaciji sa uređenjem gradskog parka i šetališta, obezbijediti i prostor za zdravo starenje osoba starije životne dobi.

Srebrenik nastavlja ulagati u sport, rekreaciju i kvalitet života svih generacija, naveo je gradonacelnik Adnan Bjelic.