Poduzetnica iz BiH poklonila stan svom radniku: “Znam kako je imati kredit”

Poduzetnica iz BiH Ilijana Bodlović, koja je poznatija kao Anny Chanel, poklonila je svom radniku Josipu Hercegu stan u Ljubuškom.

Ona je na svom Instagram profilu napisala da mu se zahvaljuje za doprinos njihovoj firmi.

“Ovaj stan je poklon od srca, ja uvijek kažem: ovo je naša firma. Naše je onoliko koliko dajemo drugima. Hvala Bogu što mi je tebe poslao u život. Ja znam kako je imati kredit i misliti hoćeš li imati novac za sljedeći mjesec. Nadam se da sam tebi i tvojoj obitelji malo olakšala”, napisala je ona.

Ovo nije prvi veliki poklon koji je ova poduzetnica poklonila svojim radnicima.

Naime, ona je tokom prošle godine radnici Dražani Palac iz Gruda, koja je zaposlena u njenom fitnes centru, poklonila novi mercedes.

Ranije je Bodlovićeva za medije pričala kako je i sama prošla put od skromnih početaka do uspješne preduzetnice.

Ona je, kako je ispričala, prvih dana u Njemačkoj živjela u maloj sobici sa trošnom grijalicom i jednostavnim namještajem, te je tu sanjala velike snove.

“Moji treneri su me pitali: “Ana, je li moguće da si ti ovdje spavala?” A ja sam s ponosom rekla: da. Ta sobica bila je moj mir i moj luksuz. Znala sam da se moram boriti za svoje snove”. ispričala je tada.

Navela je da su je teške životne okolnosti oblikovale i naučile upornosti.

“Iz moje najveće boli rodila se moja najveća snaga. Ljudi kojima sam najviše vjerovala nisu vjerovali u mene. Ali unutar ta četiri zida ja sam rušila svoje granice. Padala sam, dizala se, padala opet… moj put nikada nije bio lagan”, ispričala je Ana.

Njena kompanija danas zapošljava oko 100 mladih ljudi.