UKC Tuzla obilježio Svjetski dan karcinoma – Na obilježavanju i “Ružićasti krug” Srebrenik

U povodu Svjetskog dana karcinoma Klinika za bolesti uha grla i nosa i hirurgiju glave i vrata i Klinika za onkologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u saradnji sa Udruženjem traheotomiranih osoba Tuzla i ORL školom, organizovali su stručna predavanja na temu:“Zajedno u borbi protiv raka“.

Udruženja oboljelih od karcinoma Ružičasti krug Srebrenik, zajedno s predstavnicima još 12 udruženja sa područja TK i Posavske županije prisustvovali ovom skupu.

Organizatori su za cilj imali ukazati na važnost podizanja svijesti o karcinomu, ranom otkrivanju bolesti, upoznavanju sa faktorima rizika i načinu života sa bolešću i njegovom liječenju.

Rak je jedan od vodećih uzroka smrti širom svijeta i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u BiH, a na ljestvici smrtnosti nalazi se na drugom mjestu, odmah iza oboljenja srca i krvnih sudova.

Svjetska zdravstvena organizacija ističe da se trećina smrti od svih vrsta karcinoma može spriječiti, dok se jedna trećina može izliječiti kroz ranu dijagnozu i liječenje. Za adekvatno liječenje onkoloških pacijenata zdravstvene ustanove moraju posjedovati savremenu dijagnostičku opremu, multidisciplinarni stručni tim, dostupne terapijske modalitete liječenja, te kontinuiranu psihološku i palijativnu podršku pacijentima.

Najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je gotovo 20 miliona novih dijagnostikovanih slučajeva raka širom svijeta i oko 9,7 miliona smrtnih ishoda uzrokovanih ovom bolešću. Najčešće dijagnostikovani tumori globalno su: rak pluća, dojke, debelo crijevo, prostate i želuca. Preživljavanje od raka se u mnogim razvijenim zemljama poboljšava zahvaljujući ranom otkrivanju, napretku u liječenju i boljoj zdravstvenoj skrbi.

„Trendovi u UKC Tuzla u velikoj mjeri prate svjetske epidemiološke obrasce. Karcinom pluća je najčešće dijagnostikovani malignitet i u UKC Tuzla, sa dominacijom muškog pola među oboljelima sa približno 74 %, ali se bilježi i značajan udio žena, što ukazuje na rastući rizik i kod ženskog pola. Novodijagnostikovanih slučajeva karcinoma dojke u 2025. godini u UKC Tuzla je 199, sa prosječnom životnom dobi od 60,9 godina. Karcinom prostate u prošloj godini u UKC Tuzla zabilježen je kod 128 pacijenata prosječne životne dobi od 70 godina, dok je novodijagnostikovanih slučajeva karcinoma probavnog trakta bilo 360 pacijenata“, istakla je u svojoj prezentaciji prof. dr. med. sc. Šefika Umihanić, načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla pored operativnog, hemoterapijskog i radioterapijskog vida liječenja onkoloških pacijenata veliki značaj se daje i psihološkoj podršci.

Prema riječima Sumeje Mujkanović, kliničkog psihologa Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla, postoje četiri psihološke faze kroz koje onkološki pacijenti prolaze. Prva faza je dijagnoza koja donosi sa sobom šok, nevjericu, poricanje, nakon čega nastupa faza u kojoj se javlja strah od nuspojava i gubitka kontrole nad tijelom. Nakon ove dvije faze nastupa Post-tretman u kojem je izražen strah od povratka bolesti, te zadnja faza prihvatanja i očuvanja dostojanstva“, istakla je Mujkanović i dodala da je naučno dokazano da redukcija stresa putem psihološke podrške i terapije direktno utiče na imunološki odgovor, olakšavajući tijelu da se bori paralelno sa citostaticima.

Obilježavanje Svjetskog dana karcinoma završeno je izvođenjem muzičke numere članova Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla.