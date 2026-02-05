Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila pljačka autopraone u okviru tržnog centra Belamionix u Potpeću, dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 89 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, četiri djevojčice i sedam dječaka, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Danas 05.02.2026.godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

u naselju Duboki Potok prema Ljenobudu u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naselju Polje Srebrenik prema Hifi u vremenu 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

– u naselju Šehovina u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 06.02.2026.godine (petak) – u naseljima: Salihbašići, Omerbašići, Sladna Dom, Sladna Izbjegličko Naselje, Murati, Hodžići, Ibrići, Gulami, Panjđurište, Brničani i dio Babunovića kod Deponije u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Jošak, Kosica, Špionica Polja, Špionica Srednja, Špionica Plane u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Lipje, Cage, Dedići, Behrami i Seona, da će zbog prekida u isporuci električne energije koji je najavljen za 05.02.2026. godine (danas) u terminu od 09:00 do 15:00 sati, doći do prekida u isporuci vode dana 05.02.2026. godine (danas) u periodu od 10:00 do 14:00 sati.