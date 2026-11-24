Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli te Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u prepunoj Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održan je svečani koncert koji je okupio članove akademske zajednice, brojne zvanice, profesore, studente i ljubitelje klasične muzike.

Koncert je organizovao Univerzitet u Tuzli, uz suorganizaciju Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a muzički program izveo je Kamerni simfonijski orkestar iz Zenice, uz učešće Mješovitog hora Art sonore iz Zenice i solista.

Ovaj svečani događaj bio je prilika da se jubilej Univerziteta, koji već pola stoljeća djeluje kao važan dio akademskog, naučnog i društvenog života Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, obilježi kroz umjetnost i muziku, uoči jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše zemlje.

“Ovo je jedan poklon građanima i građankama Tuzle i Tuzlanskog kantona u okviru programa obilježavanja 50 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli i vjerujem da su svi uživali u ovom koncertu”, poručio je Alan Alagić ispred Univerziteta u Tuzli.

Program je otvoren himnom Bosne i Hercegovine i akademskom himnom „Gaudeamus igitur“. Uz nastup Mješovitog hora Art sonore iz Zenice uslijedile su i „Pjesma o BiH“ Sajida Jusića, „Zemljo moja“ Kemala Montena i narodna pjesma „Haj’ mene majka jednu ima“. U kompoziciji „Kad kažeš Bosna“ kao solista nastupio je Sajid Jusić, dok je gitarista Elvis Sivčević iz Tuzle s orkestrom izveo prvi stav „Koncerta za gitaru i orkestar“ Đele Jušića.

Na repertoaru su bili i „Svečani marš“ i „Valcer“ J. Straussa te Barrettova kompozicija „Arabian Dance“. Pijanista Bartolomej Stanković nastupio je kao solista u kompozicijama T. Heljića „C. Rhapsody“, „Colibre“, „Nostradamus“, „Amazonic“, „Mohito“ i „Cubana“. Nakon finala iz mjuzikla „Jalta, Jalta“ uslijedio je bis.

Nakon finala iz mjuzikla „Jalta, Jalta“, koncert je završen dugotrajnim aplauzom publike.

Obilježavanjem 50. godišnjice postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli nastavlja slaviti svoj doprinos razvoju visokog obrazovanja, nauke, kulture i društva, istovremeno potvrđujući značaj povezivanja akademske zajednice s kulturnim i umjetničkim životom lokalne zajednice.