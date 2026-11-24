​Stanovnici ulice Tuzlanskog odreda i naselja Kiseljak kod Srebrenika ponovo su danas izašli na mirne proteste s ciljem da skrenu pažnju na dugogodišnje probleme zbog rada peletare „Kedran“ koja se nalazi u neposrednoj blizini njihovih kuća.

​Organizatori i učesnici protesta ističu da je ovo njihova borba za osnovno ljudsko pravo – pravo na život u zdravom okruženju, bez svakodnevnih problema od buke, prekomjerne prašine i potencijalnih zdravstvenih rizika. Naglašavaju da se o ovom problemu govori već godinama, da su se uredno obraćali nadležnim institucijama, pokretani su inspekcijski postupci i donošen određeni broj rješenja. Ipak, izostanak efikasnog i djelotvornog postupanja doveo je do situacije da i dalje čekaju konkretne odgovore i rješenje nanesenih problema.

Traže se odgovori o tome šta je do sada konkretno poduzeto po osnovu ranije donesenih inspekcijskih rješenja i ko tačno snosi odgovornost, zahtijevaju izvršenje rješenja ukljanjanja peletare, zabranu rada, ispitivanje uzurpacije državnog zemljišta i vodnog dobra i zaustavljanje proširenja industrijske zone na ovom području.

Danas su predstavnici mještana u Gradskoj upravi Srebrenik održali i sastanak sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima.

Grad Srebrenik,tvrde iz Gradske uprave, zajedno s nadležnim institucijama, nastavlja provoditi zakonom propisane postupke u vezi s problematikom peletare. Evidentno je da ovaj problem nije nov, da datira od prije deset i više godina, ali da je posebno intenziviran u posljednjih pet i više godina.

Grad Srebrenik je u navedenom periodu imao građevinskog inspektora, nakon čega je određeno vrijeme to radno mjesto bilo upražnjeno. Ponovnim popunjavanjem radnog mjesta građevinska inspektorica postupila je u skladu sa zakonom i donijela rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenog dijela objekta. Na navedeno rješenje uložena je žalba koju je nadležno ministarstvo odbilo, čime je rješenje postalo konačno, a preostalo je njegovo izvršenje.

Nakon što je rješenje postalo konačno, inspektorica ga je proslijedila nadležnoj elektrodistribuciji i vodovodnom preduzeću radi postupanja u okviru njihovih nadležnosti. Međutim, nakon saznanja o postojanju tazbinskog srodstva s podnosiocima zahtjeva za uklanjanje bespravno dograđenog dijela objekta, inspektorica je podnijela zahtjev za izuzeće, po kojem je postupljeno i donesen odgovarajući zaključak.

U međuvremenu su obaviješteni nadležna kantonalna inspekcija, kao i gradovi i općine Tuzlanskog kantona, od kojih je zatražena pomoć u izvršenju rješenja. Također, po četvrti put raspisan je postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata, koji je trenutno u toku.

Naredni korak jeste izvršenje rješenja, odnosno uklanjanje bespravno izgrađenog dijela objekta, koje će provesti nadležni inspektor ili drugo zakonom ovlašteno lice, uz angažman odabranog izvođača radova i asistenciju policije.

“-Svjesni smo nezadovoljstva građana zbog dugotrajnosti ovog problema. Institucionalni i zakonski postupci često su spori i izuzetno složeni, ali niko ne može argumentovano tvrditi da je Gradska uprava odlagala ili opstruirala provođenje zakonom propisanih postupaka. Naprotiv, poduzimaju se aktivnosti u okviru raspoloživih zakonskih i institucionalnih mehanizama s ciljem konačnog izvršenja donesenog rješenja”,tvrde iz Gradske uprave.

Mještani su još jednom ukazali i na problem pretovarne deponije smeća u njihovoj blizini i traže njeno izmiještanje, te su ponovo ponovili da zdravlje, sigurnost i pravo na zdravu životnu sredinu ne predstavljaju privilegiju, već temeljna prava koja moraju biti zakonski zaštićena i neće odustati od traženja odgovora, transparentnosti i institucionalne odgovornosti.