Uz prisustvo velikog broja vjernika svečano otvorena džamija u naselju Donja Tinja (MIZ Srebrenik) 

U džematu Tinja, naselju Donja Tinja, na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, danas je svečano otvorena novoizgrađena džamija, čime je ovaj džemat dobio još jedan dostojanstven i reprezentativan prostor za ibadet, okupljanje vjernika i realizaciju vjersko-edukativnih aktivnosti.

Svečanosti otvorenja, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika s područja Muftijstva tuzlanskog i šire, svojim prisustvom uveličali su zamjenik reisul-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković, u ulozi izaslanika Reisul-uleme, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, glavni imam Refik-ef. Hodžić i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik Nedim Delić, glavni imami i imami iz više džemata, kao i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić i Edin Vikalo, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Muamer Zukić, te poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dr. Midhat Čaušević.

Zamjenik reisul-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković je, obraćajući se prisutnima, istakao da smo svjedoci značajnog trenutka za ovaj kraj, otvorenja nove džamije koja se stavlja u službu vjernicima s nadom da će dugoročno ispunjavati svoju ulogu kao izvor nadahnuća, duhovne orijentacije i zajedničkog dobra. Naglasio je da džamije oplemenjuju mjesta u kojima se nalaze, čineći ih ljepšim, boljim i humanijim, te doprinose njihovom duhovnom i materijalnom blagostanju. Podsjetio je i da je džamija svjedok jednog naselja: svjedočit će za ili protiv njegovih stanovnika.

– Poslanik, a.s., je džamiju, na neki način proširio na cijelu Zemlju usmjeravajući svijest vjernika na potrebu održavanja čistoće i tog prostora, čistoće džamije i čistoće Zemlje, prirodne okolice. Jer se na nečistom ne može klanjati niti njime postići obrednu čistoću. Na nečistim mjestima se ne može obaviti namaz, ne može se činiti sedžda. Budući da je sva Zemlja označena mesdžidom, mjestom na kojem se može činiti sedžda, musliman treba strogo voditi računa o tome da se taj mesdžid, ta džamija ne zagađuje i ne prlja, već da se čisti i održava čistom. Njeno tlo i njena voda. Jer bez tog dvoga nema ni namaza. Zemlja, dakle, uživa svetost baš kao i džamija – istakao je dr. Ljevaković.

Nezamislivo je, upozorio je izaslanik Ljevaković, da tamo gdje žive muslimani okolica bude puna smeća, riječni tokovi zakrčeni smećem, a voda zagađena. Muslimansko naselje treba biti čisto i uredno, baš kao i džamija. Nažalost, postoji veliki nesklad između učenja islama i praksi njegovih sljedbenika, ne samo kod nas, već i u svijetu.

Svi vidimo da se aktuelna civilizacija urušava, kazao je izaslanik reisul-uleme, da se narušava ravnoteža i da postojeći svjetski poredak propada.

– Globalne institucije su sve manje efikasne i sve manje vrše svoju ulogu, a zle i destruktivne snage su sve vidljivije na sceni. Svijet se suočava sa velikom pometnjom koja poprima ogromne razmjere i produbljuju se. Da bi se ovo zaustavilo, nužno je vratiti se izvornim duhovnim vrijednostima. Jedino one čovječanstvo mogu okrenuti u drugi smjer. Time se uloga džamije višestruko uvećava – naglasio je zamjenik reisul-uleme Ljevaković.

Osvrnuo se i na Božije riječi odnosno pitanje ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše. Ovo zabranjivanje i onemogućavanje da se u džamijama Božije ime spominje se ne odnosi samo na bukvalnu, brutalnu, nasilnu zabranu vršenja vjerskih obreda i džamiji, već obuhvata mnoge suptilne metode opstruiranja njenog misijskog djelovanja poput oduzimanja vakufske imovine ili opstruiranja vraćanja oduzetih, otetih vakufa putem odgovarajućih zakonskih rješenja.

– Posebno se ova kvalifikacija odnosi na one koji spomenutu zabranu realiziraju rušilačkim metodama, kao što se to dešavalo tokom agresije na našu domovinu devedesetih godina, kada je porušeno i oštećeno preko 600 džamija, i kao što se danas dešava u Gazi, gdje je za manje od dvije godine porušeno više od 1100 džamija, što čini oko 90% džamija u Gazi, kao i tri crkve. A ubijanje, masakriranje i izgladnjivanje nedužnih ljudi, djece, žena, civila, mnogo je veći i teži zločin od rušenja džamija i crkava. Ubiti jednog nevinog čovjeka ravno je ubistvu cijelog čovječanstva, a spasiti jedno ljudsko biće ravno je spasu cijelog čovječanstva. Kur'an upozorava da je dužnost svih savjesnih i odgovornih ljudi da se suprostave zlu, rušenju i ubijanju – poručio je izaslanik reisul-uleme Ljevaković uputivši dovu Allahu da blagoslovi ovu džamiju i učini je mjestom ibadeta samo Njemu, mjestom prosvjećivanja, kulturnog uzdizanja i moralne izgradnje.

U svom obraćanju, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović istakao je značaj zajedničkog djela koje su vjernici ovog džemata ostvarili, naglasivši da se radi o velikom poduhvatu i dokazu njihove vjere, odgovornosti i posvećenosti.

– Danas svjedočimo da su predani Allahovi robovi koji žive ovdje u ovim mahalama, naša braća i sestre, postigli veliko djelo, došli smo da budemo s njima, da im se zahvalimo, da im čestitamo, da iskažemo svoje divljenje i ponos što u ovom vremenu imamo tako pobožna srca, što imamo muslimane u ovoj zemlji, u ovom džematu, koji su dostojni da se brinu o sebi. Ovo je veliki dokaz na tom putu, on nas nadahnjuje i poučava – kazao je muftija Fazlović.

Muftija je također naglasio da je izgradnja džamije čin koji ima duboko značenje i težinu u mjerilima kod Uzvišenog Allaha, te da to najbolje potvrđuje stalna težnja muslimana da podižu džamije gdje god žive.

– One su nam najpreče, u njima učimo da je i mnogo toga drugoga vrijedno. Ne možemo bez džamija. One nas u osnovnom smislu okupljaju, da ibadet činimo Allahu, dž.š., da uvijek budemo u ibadetu svom Gospodaru. Nema islamskog nauka bez džamije, ne možemo uspostaviti safove i džemate, bratstvo i zajedništvo bez džamija. Tako je od kako je ummet poslanika Muhammeda, a.s., živ, od Medine i svih najvećih centara koji su nastajali – kazao je muftija Fazlović.

U nastavku obraćanja, muftija Fazlović naglasio je da okupljanje povodom otvorenja džamije svjedoči jasno opredjeljenje vjernika za očuvanje vjere, identiteta i vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju.

– Svjedočimo opredjeljenje da znamo koji je naš put i cilj, da sačuvamo dini islam u svojim prsima, da ga svojim razumom, snagom svoga imana prenesemo na svoju čeljad, evlade, generacije koje će naslijediti svako dobro ove zemlje. Sve naše najvažnije vrijednosti izviru iz naše vjere, islama, iz Kur'ana i iz primjera Muhammeda, a.s., a potom učimo od naših velikih učitelja iz povijesti islama i iz naše Bosne – istakao je muftija Fazlović.

Govoreći o važnosti zajedničkih napora i poduhvata poput gradnje džamija, muftija je istakao da upravo takva djela učvršćuju zajednicu, bude odlučnost i daju snagu da muslimani u Bosni i Hercegovini budu korisni i sebi i drugima. Trebaju nam ova velika djela, kazao je muftija Fazlović, naša pregnuća, da nas ojačaju, da budemo još odvažniji, da sve možemo zajedno postići za ovaj dobri bošnjački narod, ali i za svakog našeg komšiju u našoj Bosni i Hercegovini.

– Ibadet je naš smisao, smisao našeg života, naše robovanje je samo Allahu, naša sedžda i namaz su glavno obilježje našeg ibadeta. Ne možemo jačati iman u našim srcima i čuvati islam bez namaza. To je poruka džamije, zbog toga se one i grade – najprije zbog namaza. Uvijek kada se okupimo u džamiji budimo još odgovorniji prema ibadetu, posebno prema namazu. On je naš način života, namaz je stil našeg života, odnos prema namazu je odnos prema životu – poručio je na kraju svog obraćanja muftija Fazlović.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik Refik-ef. Hodžić u svom obraćanju istakao je da pred vjernicima danas stoji jedna od najljepših i prostorno najsadržajnijih džamija na području ovog medžlisa, koja je rezultat predanog rada, snažne volje i zajedništva. Naglasio je da je ova džamija plod požrtvovanosti mještana džemata Tinja, ali i brojnih drugih vakifa koji su svojim doprinosima sudjelovali u ovom hairli djelu. Infrastrukturno Medžlis će biti bogatiji ne samo za još jednu džamiju, već za islamski centar koji će, osim vjerskih aktivnosti, pružati prostor za kulturne, edukativne i društveno-korisne sadržaje. Ovo je, kako je naveo, 46. izgrađena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.

Otvorenje svake džamije je veliki događaj za svaku zajednicu, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić te dodao da danas otvaramo ovu džamiju sa dovom da bude okupljanje oko dobra, da bude mjesto odgoja budućih generacija koje će ovdje učiti dobru i koje će oplemenjivati svoje duše. Džamija okuplja ljude radi molitve, ali i oplemenjuje, udaljava od svega lošeg.

Zastupnik Muamer Zukić je u svom obraćanju istakao da je izgradnja objekata u kojima se promovišu moralne vrijednosti i duhovnost u najpozitivnijem smislu korisna za svaku državu. Naglasio je da su džamije svjetionici duhovnosti i dobra, mjesta u kojima se uči o dobru, organizuju aktivnosti posvećene dobru i iz kojih se to dobro prenosi na pojedince, porodice i čitavo društvo. Zukić je poručio da bi svaka zdrava i uspješna država trebala s radošću i ponosom gledati na izgradnju vjerskih objekata, jer to doprinosi i njenom vlastitom boljitku.

Prisutnima se obratio i Vasif-ef. Mahmutović, imam džemata Tinja koji je istakao da je danas poseban dan u kojem se svjedoči ostvarenje jednog velikog sna, hairli cilja koji je godinama okupljao, ujedinjavao i nosio. Ova džamija, kazao je, simbol je zajedništva, mjesto gdje se srca otvaraju Milostivom, mjesto gdje se uči, popravlja i jača zajednica.

Ibran Mujčinović je kazao da mjesto gdje je danas džamija donedavno nije bilo ništa osim ideje, nade i dove Allahu da olakša i pomogne vjernicima da ostvarimo svoj nijet.

– Danas stojimo pred ovom lijepom Allahovom kućom, mjestom upute i sabura, Ponosan sam što smo zajedničkom snagom došli do ovog cilja. Naša je odgovornost da ovu džamiju ispunimo životom, da je njegujemo i čuvamo i da u njoj učimo i pomažemo jedni drugima – istakao je Mujčinović.

Na kraju, dovu je proučio Ibrahim-ef. Softić, a novu džamiju u džematu Tinja vakufom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je proglasio izaslanik reisul-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković koji je ključeve džamije predao najvećem vakifu džamije Salihović Hati koja je i svečano prva otključala džamiju.

(Alem Dedić/Preporod.info)