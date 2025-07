Izdato upozorenje na nevrijeme: Balkanu prijete ekstremne oluje, moguća i tornada

Danas, 28. jula, Balkan i dijelove Sredozemlja pogodit će snažno nevrijeme, upozorava Severe Weather Europe. Očekuje se “razvoj vrlo jakih superćelijskih oluja koje bi mogle donijeti ekstremne vremenske pojave – uključujući razornu tuču, orkanske udare vjetra, obilne padavine i moguća tornada”.

Nakon iscrpljujućeg toplotnog vala koji je danima dominirao jugoistočnom Europom, iz pravca zapada nad područje stići će duboki visinski val koji će označiti kraj vrućina, ali i početak značajnog pogoršanja vremena. U kombinaciji s vrlo snažnim mlaznim tokom u visinama te izraženom nestabilnošću i smicanjem vjetra, “stvorit će se uslovi za eksplozivan razvoj oluja”.

Oluje će se razvijati u izrazito nestabilnoj atmosferi, a prognozira se nastanak superćelijskih oblaka koji bi mogli donijeti pojavu tornada, krupne tuče (promjera i do 6 cm), snažnih udara vjetra (do 120 km/h) i obilnih padavina (do 100 mm kiše u 24 sata).

Visok rizik

Zbog očekivane jačine nevremena, za područje sjeveroistočne Rumunije, sjeverne Moldavije i jugozapadne Ukrajine izdat je najviši stepen upozorenja – HIGH risk. U tim regijama očekuju se najintenzivnije oluje uz mogućnost pojave tornada i vrlo obilnih pljuskova s poplavama.

Područja umjerenog do pojačanog rizika (MDT/ENH risk) uključuju centralnu i zapadnu Ukrajinu, veći dio Rumunije, jugoistočnu Poljsku, sjeverozapadnu Bugarsku i Srbiju. Iako je očekivana pokrivenost olujama nešto manja nego u “high risk” zoni, i dalje “postoji značajna opasnost od jakog vjetra, tuče i obilnih padavina“.

Meteorolozi upozoravaju da će, osim visoke nestabilnosti (MLCAPE vrijednosti i do 2000 J/kg), u regiji biti prisutno i izraženo smicanje vjetra, posebnou zoni istočne Rumunije i jugozapadne Ukrajine. Zbog toga se očekuju vrlo povoljni uslovi za stvaranje superćelija i pojavu tornada.

Olujni ponedjeljak

Jutros novi visinski val sa zapada stiže iznad Alpa i sjevernog Sredozemlja. Uslijed toga će se iznad sjeverne Italije razviti ciklona, koja će se potom premještati prema Jadranskom moru. Očekuje se naglo jačanje grmljavinskih nevremena, prvo nad Alpama i sjevernom Italijom, a zatim i nad Jadranom te zapadnim Balkanom.

MDT/ENH rizik izdan je za područja sjeverne Italije, Jadranskog mora, južne Hrvatske, zapadne Bosne i Hercegovine, južnosrednje Srbije te sjeverne Albanije. Očekuju se oluje koje bi mogle donijeti vjetrove do 90 km/h, tuču promjera do 6 cm, te padavine do 100 mm u 24 sata.

Zbog hladnijeg zraka u višim slojevima atmosfere i visoke vlažnosti, razvijat će se snažne oluje, uključujući superćelije i višestanične sisteme. Grmljavinsko nevrijeme će s vremenom vjerovatno prerasti u veće olujne komplekse koji bi se mogli organizovati u tzv. bow-echo strukture – olujne lukove povezane s jakim i raširenim udarima vjetra.

Opasno vrijeme

Najintenzivnija aktivnost očekuje se tokom dana, a oluje će se potom postupno premještati prema jugoistoku i slabljenjem prestati do utorka ujutro.

Građanima pogođenih područja savjetuje se oprez, praćenje lokalnih meteoroloških upozorenja i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom olujnih razdoblja. Ovakve sinoptičke situacije, u kojima se kombinuju toplotni val, visoka vlaga, snažan mlazni tok i izražena nestabilnost, često rezultiraju iznimno opasnim vremenskim pojavama.

