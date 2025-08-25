Uživo na BHRT: Večeras počinje 61. Festival narodne muzike Ilidža

Na Ljetnoj pozornici Ilidža večeras počinje 61. izdanje Festivala narodne muzike Ilidža, najstarijeg i najznačajnijeg festivala ovoga žanra u regiji. Glavni medijski pokrovitelj Festivala je BHRT, a realizuje se u saradnji sa Općinom Ilidža. Festival narodne muzike Ilidža gledajte uživo u programima BHRT-a, večeras i sutra od 20:00 sati.

Prva festivalska noć tradicionalno je takmičarska, dok će druga, 26. avgusta, biti revijalnog karaktera, uz nastupe velikih imena narodne muzike.

Na ovogodišnji Konkurs za nove kompozicije pristiglo je ukupno 80 prijava, a stručna selekciona komisija odabrala je 15 kompozicija koje će biti izvedene u Takmičarskoj noći.

Ovo je redoslijed pjesama i takmičara u prvoj takmičarskoj večeri Festivala narodne muzike Ilidža 2025:

1. Dan dva – Aldijana Tuzlak

2. Da bi noći – Alem Kadić

3. Karanfil – Maja Ba Tomić

4. Gdje si bio, sine Sajo – Pavao Anić

5. Daleko – Miloš Simić Simke

6. Majka zna – Amna Keskin

7. Kada zlatni akšam padne – Amela Osmanović Amelli

8. Nema ljeta bez tebe – Selver Adžem

9. Tajne Ilidže – Lepa Đorđević i Ferid Avdić

10. Srna – Saša Lazarević Kudra

11. Safir-kana – Siniša Biško

12. Sve sam izgubila – Vila Pilafova

13. Bojim se starosti – Kemal Hasić

14. Slavuj pjeva nasred Sarajeva – Jasmin Burek

15. Med i mleko – Marina Stefanov

Revijalna večer biće u znaku duha i tradicije Ilidžanskog festivala, uz velike hitove poznatih interpretatora narodne muzike. Ana Bekuta, Muharem Serbezovski, Nihad Alibegović, Ferid Avdić, Hanka Paldum, Nedeljko Bilkić, Enes Begović, Semir Cerić Koke, Rizo Hamidović i Slađana Mandić neka su od slavnih muzičkih imena koja će nastupiti u utorak na revijalnoj večeri Festivala narodne muzike Ilidža 2025.

IZVOR:BHRT