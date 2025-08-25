Ponedjeljak, 25 Augusta, 2025
Predsjedništvo BiH danas razmatra prijedlog da se Trump kandiduje za Nobelovu nagradu za mir

Danas će biti održana redovna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se, između ostalog, trebala razmatrati inicijativa članice Predsjedništva Željke Cvijanović da se bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, kandiduje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju prijedloga, Željka Cvijanović navodi da je bivši američki predsjednik Donald Trump, tokom svog drugog mandata, kroz diplomatski angažman i korištenje ličnog autoriteta postigao rezultate koji su, prema njenom mišljenju, ostavili vidljiv trag na međunarodnu politiku i doprinijeli stabilizaciji različitih globalnih kriza.

Sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u 15 sati. (RTVTK)

