Vatreni večeras protiv Engleske otvaraju nastup na Mundijalu

Svjetsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, počelo je u četvrtak, 11. juna, a trajat će do 19. jula. Hrvatska na ovaj turnir dolazi kao aktuelni osvajač bronze sa posljednjeg Mundijala u Kataru, dok je četiri godine ranije u Rusiji igrala finale i osvojila srebrnu medalju.

Vatreni večeras od 22 sata igraju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a protivnik im je selekcija Engleske, jedan od kandidata za visok plasman na turniru. Prema najavama iz hrvatskog tabora, Hrvatska bi susret mogla početi u formaciji 3-4-2-1.

Takav izbor ne bi bio iznenađenje, s obzirom na to da je Hrvatska u istom sistemu igrala tri zahtjevne pripremne utakmice protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Ukoliko selektor ne priprema veće iznenađenje, veći dio početne postave već se može naslutiti.

Na golu se očekuje Dominik Livaković, dok bi zadnju liniju trebali činiti Josip Šutalo, Luka Vušković i Joško Gvardiol. Na bočnim pozicijama najbliži nastupu od prve minute su Josip Stanišić na desnoj i Ivan Perišić na lijevoj strani.

U veznom redu glavnu ulogu, kao i mnogo puta do sada, trebao bi imati Luka Modrić. Uz njega bi od prve minute mogao zaigrati Mateo Kovačić, iako je ranije bilo dilema oko njegovog nastupa u početnom sastavu. Ispred njih se očekuju Petar Sučić i Martin Baturina, koji je u posljednjem periodu izborio značajniju ulogu u reprezentaciji.

U vrhu napada trenutno je najbliži Petar Musa. Za njega bi ovo mogla biti posebno važna utakmica, jer bi protiv Engleske trebao zaigrati u Dallasu, gradu u kojem nastupa na klupskom nivou i gdje ima veoma dobar status.

Očekivana postava Hrvatske za utakmicu protiv Engleske je: Livaković, Šutalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić, Sučić, Baturina i Musa.

Hrvatska se nalazi u grupi L, zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom. Večerašnji duel protiv Engleske odmah na startu donosi veliki izazov za Vatrene, ali i utakmicu koja privlači pažnju navijača širom regiona. Hrvatski navijači već su stigli u Dallas, gdje se očekuje velika podrška s tribina.

RTV Slon