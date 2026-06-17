Vlada TK: 16,5 miliona KM za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju

Juče je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama podrški. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona KM. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju, kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu. Cilj je održavanje i povećanje postojećeg obima biljne proizvodnje, razvoj animalne proizvodnje i povećanje produktivnosti, veći broj korisnika podrške, jačanje obrta i pravnih lica u sistemu novčanih podrški, modernizacija i tehnološko unapređenje proizvodnje, te razvoj poljoprivrede u područjima sa težim uslovima privređivanja.

Poseban akcenat stavljen je na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4.060.000 KM, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina Sapna, Teočak i Čelić planirano 150.000 KM. Programom je planirano i 646.910 KM za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda, te 730.200 KM za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa.

Kada je riječ o biljnoj proizvodnji, značajna sredstva planirana su za proizvodnju merkantilnog kukuruza, pšenice, kornišona, krompira, povrća i jagode u zaštićenom prostoru, proizvodnju gljiva, komposta, sadnica jagode, kao i krošnjastog, jagodičastog i bobičastog voća. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno više od 2,2 miliona KM, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkantilnog kukuruza, planirano 1.050.000 KM.

U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 KM, a za proizvodnju konzumnih jaja 336.000 KM.

Programom su planirana i sredstva za kapitalna ulaganja, uključujući sufinansiranje nabavke električnih pastira, protivgradnih mreža, najlona za plastenike i visoke tunele, nabavku plastenika i visokih tunela, te sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junica. U okviru ruralnog razvoja planirana je podrška farmama goveda na nadmorskoj visini od 500 metara i većoj.

U okviru ostalih vrsta podrški, za izgradnju sistema protivgradne zaštite u Živinicama i Kladnju planirano je 550.308 KM, dok je za nabavku raketa za sistem protivgradne zaštite planirano 185.000 KM. Također, 481.500 KM planirano je za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona, 40.000 KM za podršku TV emisijama o poljoprivredi i promociju domaćih proizvoda, te 13.000 KM za sufinansiranje stručnih skupova, seminara, sajmova i edukacija poljoprivrednih proizvođača.

Ovim Programom Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja jačati domaću poljoprivrednu proizvodnju, podržavati proizvođače u uslovima tržišnih izazova, podsticati modernizaciju proizvodnje i stvarati pretpostavke za stabilniji ruralni razvoj i veću sigurnost domaće proizvodnje hrane.