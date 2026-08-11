Federalna uprava civilne zaštite podržala inicijativu za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite danas je održan sastanak privremeno postavljenog direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnjića sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, na kojem je razmatrana inicijativa za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u oblasti penzijskog osiguranja.

Sastanku je prisustvovao i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić.

Istaknuta je posebna složenost, opasnost i odgovornost poslova koje profesionalni vatrogasci svakodnevno obavljaju, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.

Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić istakao je da podrška profesionalnim vatrogascima mora biti konkretna i usmjerena prema jasnom zakonskom uređenju njihovih prava.

„Federalna uprava civilne zaštite podržava inicijativu profesionalnih vatrogasaca za poseban penzijski status. Ovo nije pitanje privilegije, već priznanja za ljude koji svoj radni vijek provode izloženi velikim rizicima, svakodnevno stavljajući svoj život i zdravlje u službu zaštite života, imovine i sigurnosti naših građana.

Naša podrška ovoj inicijativi nije samo deklarativna. Smatramo da je potrebno ovo pitanje jasno i sistemski urediti kroz zakonske propise, uključujući precizno definisanje beneficiranog radnog staža i ukoliko je to cilj, pravo na raniji odlazak u penziju.

Želimo rješenje koje će biti pravno jasno, provedivo, finansijski održivo i pravedno prema profesionalnim vatrogascima koji čitav svoj radni vijek provode u posebno teškim i rizičnim uslovima.

Ako od naših vatrogasaca očekujemo da budu prvi kada je najteže, onda i mi moramo biti prvi kada je riječ o zaštiti i unapređenju njihovih prava. Federalna uprava civilne zaštite ostat će uz profesionalne vatrogasce i pružiti punu podršku aktivnostima usmjerenim na adekvatno vrednovanje njihovog rada i uslova u kojima ga obavljaju“, poručio je Brašnjić.

Posebna pažnja posvećena je pitanju staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, uslovima za ostvarivanje prava na penziju i načinu obračuna penzijskih prava profesionalnih vatrogasaca, uz puno uvažavanje posebnih i otežanih uslova u kojima obavljaju svoje poslove.

Na sastanku je zaključeno da predmetnu inicijativu treba dalje razmatrati i normativno razraditi, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, koji već omogućava uređivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem posebnim federalnim zakonom.

Federalna uprava civilne zaštite ostaje opredijeljena za nastavak aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja profesionalnih vatrogasaca i adekvatnije vrednovanje njihovog rada i posebnih uslova u kojima obavljaju izuzetno značajan i odgovoran posao.