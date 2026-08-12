Pelet sve skuplji, tona ide do 760 KM – proizvođači zatrpani narudžbama

Iako je do početka sezone grijanja ostalo više od dva mjeseca, proizvođači peleta u BiH već se suočavaju s velikom potražnjom i nedostatkom sirovine, a zbog toga pojedine firme više ne primaju nove narudžbe, dok cijena peleta dostiže i do 760 KM po toni.

Velika potražnja i nedostatak sirovine

Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH, kazao je za “Nezavisne novine” da proizvođači trenutno imaju problem s količinama peleta jer je potražnja velika.

Kako ističe, proizvođači su ranije pozivali stanovništvo da pelet nabavi po povoljnijim cijenama, jer su znali šta ih očekuje u narednom periodu.

“Imamo veliki pritisak kupaca za peletom. Mislim da će biti dosta izazovna sezona”, kazao je Ivanović.

On ističe da će se proizvođači truditi da cijene ostanu stabilne, jer ni njima ne odgovara njihovo naglo povećanje.

“Nama ne odgovara da cijene divljaju jer se odmah podiže i cijena sirovina, a onda kupci prelaze na druge energente. To nam napravi dosta problema i gotovo nam uništi narednu sezonu”, pojasnio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, cijene će zavisiti od dostupnih količina, ali bi trebalo da se zadrže u sadašnjem rasponu.

“Zaista imamo problem s količinama jer je velika potražnja i neki proizvođači ne mogu da odgovore na to”, rekao je Ivanović za “Nezavisne novine” i istakao da je glavni problem proizvođača nedostatak sirovine.

“Teško je sada reagovati za ovu sezonu i obezbijediti dodatnu sirovinu kako bismo mogli nabaviti dodatne količine i držati pod kontrolom ponudu i potražnju. Ipak, pokušaćemo, što se tiče proizvođača, da cijene držimo umjerenim i da ne skaču previše”, istakao je Ivanović.

Drvoprodex više ne prima nove narudžbe

Iz kompanije “Drvoprodex” Banjaluka kazali su za “Nezavisne novine” da trenutno ne primaju narudžbe jer nemaju proizvodne kapacitete da isporuče robu svim zainteresovanim kupcima.

“U našoj firmi paleta od 1.050 kilograma peleta trenutno košta 640 KM, sa uključenim prevozom na adresu kupca. Trudimo se da zadržimo stabilne cijene, ali sve zavisi od troškova sirovine, transporta i potražnje”, kazali su iz ove firme.

Dodali su da su zbog velikog broja narudžbi trenutno morali obustaviti prijem novih.

“Što se tiče peleta i proizvodnje u našoj firmi, mi smo trenutno zaustavili narudžbe jer imamo pretjerane količine naručene robe u odnosu na one koje možemo proizvesti”, naveli su iz “Drvoprodexa” za “Nezavisne novine”.

Podsjećaju da je početkom aprila cijena palete peleta iznosila 590 KM, sa uključenim prevozom.

Kako navode, ranijih godina tokom ljetnih mjeseci gotovo da nije bilo narudžbi, dok je krajem septembra i početkom oktobra interesovanje naglo raslo.

Cijena peleta A1 klase do 760 KM

U sarajevskoj firmi “Drvosječa”, koja posluje kroz predstavništva u više gradova širom BiH, ističu za “Nezavisne novine” da svakodnevno dobijaju upite za pelet.

Cijene, kako navode, zavise od klase… Pelet A1 klase trenutno je dostupan po cijeni od 760 KM po toni, dok A2 klasa dostiže cijenu od 714 KM po toni, bez prevoza.

Iz “Drvosječe” navode da kupci na isporuku čekaju od dva do tri dana kada je roba dostupna.

Građani ranije kupuju zbog prošlogodišnje nestašice

Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta pri Privrednoj komori Republike Srpske, kazao je ranije za “Nezavisne novine” da je povećano interesovanje za pelet posljedica iskustava iz prethodne godine.

“Ranijih godina uvijek smo apelovali da se pelet kupuje u proljeće. Prošle godine uopšte nije bilo potražnje, pa smo došli u situaciju da je u oktobru i novembru, pred sam kraj godine, došlo do enormne potražnje, a proizvođači nisu mogli da odgovore tim količinama”, kazao je Andrić i istakao da cijenu diktira potražnja.

Dodao je da je upravo nestašica peleta prošle godine jedan od razloga zbog kojih se građani ove godine odlučuju na raniju kupovinu.

“Prošle godine, i pored toga što je cijena skočila, nije bilo mogućnosti da se nabavi pelet. Pretpostavljam da ljudi upravo zbog toga sada kupuju kako ne bi ponovo došli u takvu situaciju”, istakao je Andrić.

Rast troškova proizvodnje utiče na cijenu

Prema njegovim riječima, trenutne cijene peleta visoke su u odnosu na kupovnu moć građana, ali ističe da se proizvođači suočavaju i sa rastom troškova proizvodnje.

“Sadašnje cijene peleta jesu previsoke s obzirom na trenutnu situaciju i kupovnu moć građana. Ali, sami inputi u proizvodnji su povećani. Stalno dolaze novi nameti, od povećanja cijena goriva, preko rasta cijena električne energije, pa do povećanja plata”, kazao je Andrić.

On smatra da pred početak grijne sezone ne bi trebalo da dođe do znatnijeg rasta cijena.

“Ne bi trebalo da dođe do nekog većeg skoka cijena jer su se potrošači u ovom ljetnom periodu već snabdjeli određenim količinama ovog ogreva. Na cijene najveći uticaj imaju ponuda i potražnja”, kazao je Andrić.

IZVOR: NEZAVISNE