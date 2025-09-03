Velika akcija policije u Beču: Bosanac “pao” sa drogom vrijednom skoro 5 miliona eura

Policijska uprava u Beču izvijestila je da je u suradnji sa Saveznim uredom kriminalističke policije izvršila hapšenje trojice osumnjičenih zbog prodaje droge, a među kojima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

Nakon što su u Beču uhapsili trojicu osumnjičenih koji su pokušavali prodati 12,5 kilograma kristalnog metamfetamina i 2,2 kilograma kokaina navodnom kupcu na veliko, policajci su u stanu u bunkeru pronašli još 14 kilograma kokaina.

Ulična vrijednost se procjenjuje na 2,5 miliona eura (oko 5 miliona KM).

Trojica osumnjičenih su iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Maroka, a hapšenja su uslijedila nakon višemjesečne istrage.

Nakon hapšenja, istraga je nastavljena, a krajem augusta, uz pomoć WEGA-e (Austrijskog udruženja za kriminalističke istrage), pretražen je takozvani bunker apartman. Zaplijenjeno je 14 kg kokaina i 47.500 eura u gotovini (oko 90.000 KM). Još jedan osumnjičeni iz Srbije uhapšen je na licu mjesta. Opsežne nacionalne i međunarodne istrage su u toku.