Saobraćaj u BiH se jutros odvija neometano, nema gužve na graničnim prijelazima

Saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se odvija neometano nakon što su jučer prijevoznici postigli dogovor sa vlastima.

Zbog slabije kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, vozače savjetujemo da voze opreznije i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima.

Iz BIHAMK-a preporučuju da vozači drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila težine više od pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila viša od pet tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od devet do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do šest sati).