Stiže promjena vremena, meteorolozi za danas objavili upozorenje: Pročitajte i prognozu do nedjelje

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je pretežno sunčano. Meteorolozi su upalili i žuti meteoalarm, a upozorenje glasi:

“Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.”

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Sokolac 12; Drvar 14; Bihać, Bugojno i Livno 15; Ivan Sedlo, Sanski Most i Srebrenica 16; Jajce, Sarajevo i Zenica 17; Banja Luka i Zvornik 18; Doboj i Tuzla 19; Bijeljina, Mostar i Trebinje 20°C.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine su češće na području Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slab lokalni pljusk je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 32°C.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na području Krajine i sjeveru Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32°C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno prije podne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje od 28 do 31°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.