Djeca i mladi u BiH žele da njihov glas utiče na odluke koje oblikuju njihove živote

Djeca i mladi u Bosni i Hercegovini žele ne samo da izraze svoje mišljenje već i da ono bude uvaženo i utiče na donošenje odluka, jedna je od ključnih poruka Foruma o dječijoj participaciji održanog u Sarajevu.

Forum je okupio 72 učesnika, uključujući djecu i mlade, predstavnike institucija, akademske zajednice, škola, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. Učesnici su razgovarali o unapređenju dječije participacije, postojećim mehanizmima učešća i uključivanju djece iz marginalizovanih grupa.

Predstavljeni nalazi Istraživanja o stanju dječije participacije u BiH pokazuju da djeca imaju određene mogućnosti da izraze svoje mišljenje, posebno u školama, ali da njihov uticaj na donošenje odluka ostaje ograničen.

Učesnici su naglasili da je, pored omogućavanja djeci da izraze svoje stavove, ključno osigurati da dobiju pravovremenu i jasnu povratnu informaciju o tome kako su njihovi prijedlozi razmotreni i da li su doveli do promjena.

Zajednička poruka Foruma je da djeca trebaju biti prepoznata kao ravnopravni sagovornici i partneri u donošenju odluka koje utiču na njihove živote, u skladu sa njihovim pravima.

Forum je organizovan u okviru projekta „Povezivanje tačaka 2.0 – Unapređenje učešća djece u donošenju odluka za poboljšana prava djeteta i demokratije u BiH“, koji implementiraju World Vision BH Fondacija i Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz finansijsku podršku Evropske unije.