Veliki investicioni ciklus Vlade TK i EBRD-a za energetsku efikasnost javnih zgrada

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona za realizaciju studije „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“. Prema ranije definisanom planu, ovim se započinje osiguranje finansijske konstrukcije za realizaciju mega ekološkog projekta energijske efikasnosti u našem kantonu. Prijedlogom odluke, koju će u konačnici donijeti Skupština Kantona, odobrava se kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona, kod Federacije Bosne i Hercegovine kao supsidijarnog zajmoprimca, po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u iznosu od osam miliona Eura, za realizaciju naprijed navedene studije. Pored kreditnih sredstava, EBRD obezbijediti i 2 miliona Eura nepovratnih sredstava za realizaciju Projekta. Podsjećamo, ovaj projekat podrazumjeva finansiranje implementacije mjera energetske efikasnosti u do 173 javne zgrade u Tuzlanskom kantonu, a mjere podrazumijevaju ugradnju termoizolacije na fasadi objekta, termoizolacije na završnom stropu objekta, zamjenu postojeće fasadne stolarije energijski efikasnom stolarijom, zamjenu ili rekonstrukciju postojećih kotlovskih postrojenja u objektu i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela sa energijski efikasnijim rasvjetnim tijelima.

S tim u vezi Vlada je danas utvrdila i prijedlog odluke kojom će Tuzlanski kanton prihvatiti spomenuti grant u iznosu od 2 miliona Eura, namijenjen za finansiranje Projekta GRCF2 W2 E2 – Zgrade javne namjene Tuzlanskog kantona, po Ugovoru o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.