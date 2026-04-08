Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije.

CIVILNA ZAŠTITA – Klizište u MZ Moranjci Gornji ugrožava stambeni objegat(Kuću) i pomoćni objekat garažu kao i elektro mrežu koja se nalazi u zoni klizišta.

– Prijava štete na vjerskom objektu (džamija) u naselju Previle.

Klizište širih razmjerau mjestu Orlova Kisura,na koje C.Z. Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede. Evidentirana su 2 krivična djela, Sprečavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti i teška krađa.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 88 pregleda i 3 terenske intervencije, 6 pacijenata jesu prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara kotlovnice BH Pošte i na gašenju požara niskog rastinja u Jasenici. Požari su ugašeni.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 09.04.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naselju Grabovci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Tinja Polja u vremenu 12:15 do 15: 00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.