Hoće li BHT1 ostati bez prijenosa Zmajeva na Mundijalu?

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se ovog ljeta igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Zmajevi su smješteni u grupu B gdje će igrati protiv Kanade (12. juni – Toronto), Švicarske (18. juna – Los Angeles) i Katara (24. juna – Seattle).

A kako sada stoje stvari, gledaoci u BiH mogli bi se suočiti sa problemima kada je u pitanju TV prijenos utakmica iz Sjeverne Amerike.

Dogovor (ne)moguć

Konkretno, BHRT nije vlasnik TV prava. Državna televizija imala je prava na prijenose utakmice sa SP 2018 u Rusiji i 2022. godine u Kataru.

Vlasnik prava za Mundijal 2026. godine je Arena Channels Group (Arena Sport TV) sa sjedištem u Beogradu.

Kako saznaje Faktor, postoji mogućnost da državna televizija postigne dogovor sa Arenom oko prijenosa mečeva Zmajeva. Naravno, ukoliko je to moguće, odnosno ako je regulisano ugovorom da se mečevi reprezentacije koja nastupa na SP moraju prenositi na kanalu sa nacionalnom frekvencijom.

Osim BHT1 “u konkurenciju” za prijenos iz Sjeverne Amerike mogle bi ući još dvije televizije javnog servisa (FTV i RTRS). No najlogičiji i jedini normalan izbor bio bi dogovor sa BHT1. Sve ostalo bilo bi poražavajuće. Za državu. I za Zmajeve koje smo preko BHT1 ispratili do Sjeverne Amerike…

Zanimljivo da je Arena vlasnik TV prava za gotovo sve zemlje u regionu.

Jedino u Hrvatskoj vlasnik HRT

Ekskluzivna prava imaju za teritoriju Sjeverne Makedonije i Slovenije (čije reprezentacije neće igrati na SP), za teritoriju Srbije i Crne Gore TV prava su podijeljena sa RTS-om i RTCG, dok je u Hrvatskoj vlasnik HRT.

Za kraj, napomenut ćemo kako je BHRT vlasnik TV prava za predstojeće reprezentativne akcije u vezi s UEFA-inim takmičenjima (Liga nacija, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine i EURO 2028).