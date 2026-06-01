Tužilaštvo TK za pet mjeseci riješilo 5.449 predmeta

Uprkos značajno većem prilivu predmeta, Tužilaštvo TK je uspjelo riješiti ukupno 5.449 predmeta, odnosno 1.134 predmeta više nego u istom periodu 2025. godine, što predstavlja rast od 26,3 posto.

Posebno značajan rezultat ostvaren je u rješavanju starih predmeta, koji predstavljaju jedan od ključnih strateških prioriteta institucije. U periodu januar–maj 2026. godine riješeno je 797 starih predmeta, dok ih je u istom periodu prethodne godine riješeno 357. To predstavlja povećanje od čak 123,2 posto.

Procenat realizacije starih predmeta povećan je sa 49,9 posto na 63,1 posto, čime je ostvaren značajan napredak u smanjenju zaostalih predmeta i jačanju prava građana na pravovremeno ostvarivanje pravde.

Značajan doprinos efikasnijem radu dalo je i intenzivnije spajanje predmeta. Tokom prvih pet mjeseci 2026. godine spojeno je 600 predmeta, što je za 78,6 posto više nego godinu ranije. Ovakav pristup omogućava brže vođenje postupaka, racionalnije korištenje resursa i ujednačenije donošenje odluka.

Rezultati pokazuju i povećanu procesnu aktivnost tužilaštva. Broj podignutih optužnica povećan je za 6,6 posto, dok je broj naredbi o neprovođenju istrage porastao za 21,1 posto, što ukazuje na efikasnije donošenje tužilačkih odluka i obradu većeg broja predmeta.

Ostvareni rezultati potvrđuju da Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona uspješno odgovara na povećan obim posla, istovremeno unapređujući efikasnost rada, smanjujući zaostatke i jačajući povjerenje građana u pravosudni sistem.

Najčešća krivična djela na području TK:

Posjedovanje i uživanje opojnih droga – 287 predmeta

Nasilje u porodici – 231 predmeta

Krađa – 163 predmeta

Ugrožavanje sigurnosti – 112 predmeta

Teška krađa – 88 predmeta

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona kažu kako će nastavit provoditi mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta rada i efikasno procesuiranje svih predmeta iz svoje nadležnosti.

(Vijesti.ba)