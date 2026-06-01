Dan žalosti na području općine Kalesija povodom kolektivne dženaze i ukopa tri žrtve iz Zvornika

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović donio je Odluku o proglašenju 1. juna 2026. godine Danom žalosti na području te općine.

Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u Memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije s područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identificirani nakon dugogodišnje potrage.

Obilježavanje Dana žalosti podrazumijeva spuštanje zastava na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija.

Tokom Dana žalosti neće se održavati javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana. Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužna su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom Dana žalosti.

Elektronski mediji s područja općine Kalesija svoje programske sadržaje prilagodit će obilježavanju Dana žalosti, u skladu sa važećim propisima i društvenom odgovornošću.

– Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama te podsjećanje na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu – saopćeno je iz Općine Kalesija.