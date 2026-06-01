Danas pljuskovi i grmljavina, na snazi upozorenje

Danas će jače naoblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 31°C.

Za veći dio Bosne i Hercegovine, tako i za regiju Tuzla na snazi je upozorenje od: 12:00 do: 21:00 zbog očekivane grmljavine.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.