Anis Kalajdžić osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva Aldine Jahić

Anis Kalajdžić optuženi za teško ubistvo Aldine Jahić danas je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Mostaru osuđen na 45 godina zatvorske kazne.

Članovi porodice i prijatelji ubijene Aldine Jahić kao i građani danas su došli na izricanje presude Kalajdžiću.

Okupili su se sat uoči izricanja presude, noseći majice s likom Aldine i jasno poručili „Stop femicidu“, „Da se nikad nikome ne ponovi“, „Nikad nećeš biti zaboravljena“ i „Pravda za Aldinu“.

Ovo ubistvo potreslo je kompletnu državu s obzirom na način na koji je izvršen stravičan zločin.

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražilo je ranije jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora.

Podsjećamo, prema navodima optužnice, Anis je Aldinu ranije uznemiravao, pratio, prijetio joj smrću i dolazio pred njen stan.

Tog stravičnog dana, Kalajdžić je presretnuo nesretnu ženu u blizini autobuske stanice, a potom sačekao ispred fitness centra u kojem je trenirala. Nakon što je izašla, prijetio joj je pištoljem.

Aldina je pokušala pobjeći prema obližnjem hotelu, nakon čega je ušla u restoran. Tamo se sakrila u toaletu i telefonom pozvala policiju, tražeći pomoć.

Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u predjelu sljepoočnice. Aldina je preminula na licu mjesta, piše avaz.ba.