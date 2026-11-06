Sutra svečana vožnja vozom povodom 80 godina Omladinske pruge Brčko – Banovići

Svečana vožnja vozom na relaciji Banovići – Brčko – Banovići najavljena je za sutra povodom 80. godišnjice izgradnje Omladinske pruge Brčko – Banovići.

Prema saopćenju organizatora, preduzeća Željeznice FBiH, u saradnji sa Željeznicama Republike Srpske, u pripremi je putnička kompozicije koja bi trebalo da ima osam vagona ako dozvole tehničke mogućnosti.

Vožnja je besplatna i namijenjena za sve građane koji žele učestvovati u obilježavanju ovog značajnog jubileja. Prema planiranom redu vožnje, voz će iz Banovića krenuti u 9 sati. Dolazak u Donju Višću predviđen je za 9.09, u Živinice u 9.19, Ljubače u 9.46, Bosansku Poljanu u 9.58, a na željezničku stanicu Kreka u Tuzli trebalo bi da stigne u 10.05 i da se zadrži do 10.25 sati.

Voz će potom nastaviti putovanje prema Brčkom, pa je planiran dolazak u Mramor u 10.42, Tinj u 10.52, Duboki Potok u 11.03, Srebrenik u 11.13, Špionicu u 11.37, Bosansku Bijelu u 11.51, Bukvik u 12 i Bukovac u 12.17 sati. Dolazak u Brčko trebalo bi da bude u 12.36 a povratak u 15 sati.

– Dogovorili smo da putnička garnitura ima osam kola. Potrudit ćemo se da voz saobraća prema utvrđenom redu vožnje i da se zaustavlja na svim planiranim stanicama uz maksimalnu pažnju posvećenu sigurnosti putnika – izjavio je Hidajet Đulović, direktor Prometno-poslovnog područja Željeznica FBiH u Tuzli.

Omladinska pruga Brčko – Banovići izgrađena je 1946. godine u vrijeme kada se tadašnja Jugoslavija još oporavljala od posljedica Drugog svjetskog rata. U izgradnji je učestvovalo blizu 60 hiljada omladinaca iz svih krajeva zemlje i oko 2.000 mladih iz inostranstva. Uprkos teškim uslovima rada, izgradnja je završena čak 22 dana prije predviđenog roka.

Građevinska dužina pruge je 87,8 kilometara, na trasi su tri tunela, 22 mosta, 73 putna prelaza i 14 stanica. Zanimljivo je da je prvobitni plan bio da pruga završava u Živinicama, ali brigadiri su tokom posljednjeg mjeseca radova, projektovali i izgradili još sedam kilometara, sve do Banovića.

U beogradsku željezničku stanicu, 7. novembra 1946. godine svečano je ušla prva kompozicija natovarena banovićkim ugljem. Bio je to završetak velikog graditeljskog poduhvata s važnom ulogom u obnovi i privrednom razvoju zemlje.

Osamdeset godina kasnije, svečani voz ponovo će proći ovom prugom podsjećajući na vrijeme kad su hiljade mladih ljudi zajedničkim radom povezale Brčko i Banoviće te ostavile nasljeđe koje traje i danas.

RTV TK