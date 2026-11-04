Tuzla: Bebi od mjesec dana hitno potreban novac za liječenje

Foto: Ilustracija

Porodica Smajić iz Tuzle uputila je apel za finansijsku pomoć u liječenju svoje kćerke Nadje Smajić, rođene 2. oktobra 2026. godine, kojoj je dijagnosticiran zdravstveni problem na oku.

Kako je navedeno u apelu njenog oca Emira Smajića, djevojčici je neophodno što prije obaviti specijalistički pregled u Sloveniji, nakon čega bi, u skladu s preporukama ljekara, trebalo pristupiti operativnom zahvatu u Turskoj.

Zbog ozbiljnosti zdravstvenog problema i hitnosti potrebnog liječenja, porodici je neophodna finansijska pomoć u iznosu od 45.000 do 50.000 KM.

Otac djevojčice pozvao je sve humane ljude, institucije, privredne subjekte, udruženja i organizacije da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu u prikupljanju sredstava kako bi Nadji bili omogućeni neophodni pregledi i liječenje.

Uplate se mogu izvršiti na račun:

Primalac: Smajić Emir

Banka: Addiko Bank d.d.

Broj računa: 3060413000164893

Za dodatne informacije i dostavljanje medicinske dokumentacije porodica je dostupna na broj telefona 063/773-660.

Svaka pomoć i podrška porodici u ovom teškom periodu od velikog su značaja.

Tuzlainfo.ba