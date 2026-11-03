Optuženi za ubistvo brata se izjasnio da nije kriv

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Elvisa Selimovića, optuženog za krivično djelo Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i Neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, nošenje, trgovina, popravljanje, modifikacija ili prepravljanje i posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom.

Optuženi se izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija za prethodno saslušanje će krivični predmet protiv optuženog proslijediti vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa, u skladu sa odredbom člana 244. stav 4. Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Podsjećamo, Selimović je optužen da je u večernjim satima dana 2. maja 2026. godine, u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije, iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata E.S., te mu nanio više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, usljed kojih je na licu mjesta nastupila smrt oštećenog.

Imenovani je optužen i da je u porodičnoj kući neovlašteno proizvodio i radi dalje prodaje držao opojnu drogu, te bez važeće dozvole držao vatreno oružje, bitne dijelove i municiju B kategorije, kao i da je neovlašteno držao veću količinu oružja i municije čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena.