Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2026. godine uplatili 2.159.940.276 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2026. godine uplatili 2.159.940.276 KM javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar – mart 2025. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli: 

R.br.Kantonijanuar-mart 2025januar – mart 2026Index  (jan-mart 26/25)razlika u KMučešće u ukupnoj naplati (%)
1SARAJEVSKI806.274.180792.088.02298,24-14.186.15836,67
2TUZLANSKI369.591.673359.943.62997,39-9.648.04516,66
3ZENIČKO – DOBOJSKI273.011.114271.562.92499,47-1.448.19112,57
4HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI250.810.232252.004.593100,481.194.36111,67
5SREDNJOBOSANSKI167.683.409169.029.646100,801.346.2387,83
6UNSKO – SANSKI129.416.514131.884.649101,912.468.1356,11
7ZAPADNOHERCEGOVAČKI89.943.37892.880.283103,272.936.9054,30
8KANTON 1043.382.69343.222.00499,63-160.6892,00
9BOSANSKO – PODRINJSKI24.214.72225.490.793105,271.276.0711,18
10POSAVSKI23.380.75821.833.73493,38-1.547.0231,01
UKUPNO2.177.708.6722.159.940.27699,18-17.768.397100,00

Strukturu javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar-mart 2025. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.Naziv prihodaJanuar-mart 2025Januar-mart  2026IndexRazlika u KM
12345 (4/3)6 (4-3)
1.1.Prihodi od indirektnih poreza1.0902.216203,301.126
1.2.Zaostali prihodi od poreza na promet293.2731.797.797613,011.504.524
2.Prihodi od direktnih poreza451.723.710494.445.336109,4642.721.626
2.1.Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit177.859.643188.744.667106,1210.885.025
2.2.Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica227.310.589257.051.408113,0829.740.819
2.3.Porez na imovinu, naslijeđe i poklon22.159.11622.733.770102,59574.653
2.4.Porez na promet nepokretnosti i prava24.286.15425.809.790106,271.523.636
2.5.Zaostali prihodi od ostalih poreza108.209105.70297,68-2.507
3.Doprinosi1.502.398.3351.444.760.65396,16-57.637.682
3.1.Doprinos za PIO838.688.286786.897.13193,82-51.791.155
3.2.Doprinos za zdravstveno osiguranje594.381.004581.818.76497,89-12.562.241
3.3.Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti69.329.04476.044.758109,696.715.714
Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa1.954.122.0451.939.205.98999,24-14.916.056
4.Takse i naknade197.510.169192.442.89097,43-5.067.279
5.Članarine4.759.6634.716.64099,10-43.023
6.Novčane kazne20.234.17919.717.40297,45-516.777
7.Ostali javni prihodi788.2532.057.342261,001.269.089
Ukupno naplaćeni prihodi2.177.708.6722.159.940.27699,18-17.768.397

Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH

Na dan 31.3.2026. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 135.308, a na dan 31.3.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH bio je 132.195.  

Izvršeni inspekcijski nadzori

U periodu januar-mart 2026. godine izvršeno je 1.899 inspekcijskih nadzora. Rezultate inspekcijskih nadzora prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Kategorijajanuar – mart  2026.
Ukupan broj kontrola1.899
Rad bez odobrenja35
Broj neprijavljenih radnika171
Neinstaliran fiskalni uređaj21
Neevidentiranje prometa 434
Zapečaćeni objekti85
Broj kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi567
Iznos prekršajnog naloga (KM)1.904.200 KM

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2026. godine je 541.829.

Stanje broja zaposlenih na dan 31.3.2026. godine po prebivalištu zaposlenikai sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://ik.imagekit.io/9qcwbg8wl/Zaposleni_za_WEB_31-3-2026_FkknigF70.pdf

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.3.2026. godine do 35 godina života zaposleno je 164.181, ili 30,30%, a preko 36 godina života zaposleno je 377.648 ili 69,70 %. Na dan 31.3.2026. godine u Federaciji BiH zaposleno je 299.843, ili 55,34 % muškaraca i 241.986 ili 44,66 % žena.

Broj zaposlenih na dan 31.3.2026. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi

Starosna struktura – godine životaBroj zaposlenih% učešća u broju zaposlenihStarosna struktura – godine života% učešća u broju zaposlenih
 do 205.3550,99do 35 godina30,30%
 od 21 do 2534.8876,44
 od 26 do 3061.97711,44164.181
 od 31 do 3561.96211,44
 od 36 do 45153.69428,37od 36 godina69,70%
 od 46 do 55137.00225,29
 od 56 do 6581.86615,11377.648
 od 665.0860,94
UKUPNO541.829 
SpolBroj zaposlenih na dan 31.3.2026.Učešće %
Muški299.84355,34%
Ženski241.98644,66%
Ukupno541.829 

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.03.2026. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 110.660 fiskalnih uređaja, putem kojih je u martu 2026. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.366.790.049,89 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2026. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.298 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u martu 2026. godine je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 526.905.929,13 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mart 2026. godine možete preuzeti na linku:

https://ik.imagekit.io/9qcwbg8wl/PrometOpcine_Web_2026_03_06042026_gTY7VChla.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

