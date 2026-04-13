Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2026. godine uplatili 2.159.940.276 KM javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar – mart 2025. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar-mart 2025 januar – mart 2026 Index (jan-mart 26/25) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%) 1 SARAJEVSKI 806.274.180 792.088.022 98,24 -14.186.158 36,67 2 TUZLANSKI 369.591.673 359.943.629 97,39 -9.648.045 16,66 3 ZENIČKO – DOBOJSKI 273.011.114 271.562.924 99,47 -1.448.191 12,57 4 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 250.810.232 252.004.593 100,48 1.194.361 11,67 5 SREDNJOBOSANSKI 167.683.409 169.029.646 100,80 1.346.238 7,83 6 UNSKO – SANSKI 129.416.514 131.884.649 101,91 2.468.135 6,11 7 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 89.943.378 92.880.283 103,27 2.936.905 4,30 8 KANTON 10 43.382.693 43.222.004 99,63 -160.689 2,00 9 BOSANSKO – PODRINJSKI 24.214.722 25.490.793 105,27 1.276.071 1,18 10 POSAVSKI 23.380.758 21.833.734 93,38 -1.547.023 1,01 UKUPNO 2.177.708.672 2.159.940.276 99,18 -17.768.397 100,00

Strukturu javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar-mart 2025. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Naziv prihoda Januar-mart 2025 Januar-mart 2026 Index Razlika u KM 1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4-3) 1.1. Prihodi od indirektnih poreza 1.090 2.216 203,30 1.126 1.2. Zaostali prihodi od poreza na promet 293.273 1.797.797 613,01 1.504.524 2. Prihodi od direktnih poreza 451.723.710 494.445.336 109,46 42.721.626 2.1. Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit 177.859.643 188.744.667 106,12 10.885.025 2.2. Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica 227.310.589 257.051.408 113,08 29.740.819 2.3. Porez na imovinu, naslijeđe i poklon 22.159.116 22.733.770 102,59 574.653 2.4. Porez na promet nepokretnosti i prava 24.286.154 25.809.790 106,27 1.523.636 2.5. Zaostali prihodi od ostalih poreza 108.209 105.702 97,68 -2.507 3. Doprinosi 1.502.398.335 1.444.760.653 96,16 -57.637.682 3.1. Doprinos za PIO 838.688.286 786.897.131 93,82 -51.791.155 3.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje 594.381.004 581.818.764 97,89 -12.562.241 3.3. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 69.329.044 76.044.758 109,69 6.715.714 Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa 1.954.122.045 1.939.205.989 99,24 -14.916.056 4. Takse i naknade 197.510.169 192.442.890 97,43 -5.067.279 5. Članarine 4.759.663 4.716.640 99,10 -43.023 6. Novčane kazne 20.234.179 19.717.402 97,45 -516.777 7. Ostali javni prihodi 788.253 2.057.342 261,00 1.269.089 Ukupno naplaćeni prihodi 2.177.708.672 2.159.940.276 99,18 -17.768.397

Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH

Na dan 31.3.2026. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 135.308, a na dan 31.3.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH bio je 132.195.

Izvršeni inspekcijski nadzori

U periodu januar-mart 2026. godine izvršeno je 1.899 inspekcijskih nadzora. Rezultate inspekcijskih nadzora prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Kategorija januar – mart 2026. Ukupan broj kontrola 1.899 Rad bez odobrenja 35 Broj neprijavljenih radnika 171 Neinstaliran fiskalni uređaj 21 Neevidentiranje prometa 434 Zapečaćeni objekti 85 Broj kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi 567 Iznos prekršajnog naloga (KM) 1.904.200 KM

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2026. godine je 541.829.

Stanje broja zaposlenih na dan 31.3.2026. godine po prebivalištu zaposlenikai sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://ik.imagekit.io/9qcwbg8wl/Zaposleni_za_WEB_31-3-2026_FkknigF70.pdf

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.3.2026. godine do 35 godina života zaposleno je 164.181, ili 30,30%, a preko 36 godina života zaposleno je 377.648 ili 69,70 %. Na dan 31.3.2026. godine u Federaciji BiH zaposleno je 299.843, ili 55,34 % muškaraca i 241.986 ili 44,66 % žena.

Broj zaposlenih na dan 31.3.2026. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi

Starosna struktura – godine života Broj zaposlenih % učešća u broju zaposlenih Starosna struktura – godine života % učešća u broju zaposlenih do 20 5.355 0,99 do 35 godina 30,30% od 21 do 25 34.887 6,44 od 26 do 30 61.977 11,44 164.181 od 31 do 35 61.962 11,44 od 36 do 45 153.694 28,37 od 36 godina 69,70% od 46 do 55 137.002 25,29 od 56 do 65 81.866 15,11 377.648 od 66 5.086 0,94 UKUPNO 541.829

Spol Broj zaposlenih na dan 31.3.2026. Učešće % Muški 299.843 55,34% Ženski 241.986 44,66% Ukupno 541.829

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.03.2026. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 110.660 fiskalnih uređaja, putem kojih je u martu 2026. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.366.790.049,89 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2026. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.298 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u martu 2026. godine je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 526.905.929,13 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mart 2026. godine možete preuzeti na linku:

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.