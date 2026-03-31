Vodostaji i dalje visoki u TK: Poplave, klizišta i požari na više lokacija

Na području Tuzlanskog kantona i jutros su evidentirane posljedice padavina, topljenja snijega i rasta vodostaja, a među najizraženijim problemima su poplave poljoprivrednog zemljišta, klizišta, požari i otežano odvijanje saobraćaja u pojedinim dijelovima kantona.

U Gračanici je, usljed velikih snježnih padavina i kiše iz prethodnog perioda, došlo do izlijevanja rijeke Spreče i plavljenja oko 220 hektara poljoprivrednog zemljišta na potezu od Miričine do Stjepan Polja. U Doboj Istoku poplavljeno je oko 200 hektara zemljišta u Sprečkom polju, a trenutno je ugrožen i jedan privredni objekt u naselju Klokotnica.

U Živinicama su svi lokalni vodotoci u porastu usljed topljenja velike količine snijega. Ekipe civilne zaštite intervenisale su u više navrata kako bi spriječile plavljenje privatnih stambenih objekata, dok vodostaj Spreče u naselju Strašanj prijeti izljevanju na saobraćajnicu.

U Srebreniku je poplavljena putna komunikacija Cerik–Srnice Donje i put je neprohodan, dok se u Gradačcu bilježi opadanje vodostaja. Voda se u većini slučajeva vratila u korita, ali su i dalje prisutne poplavljene poljoprivredne površine.

Osim poplava, zabilježeno je i više požara. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je tri puta, u Lipnici gdje je gorjela kotlovnica, u Mjesnoj zajednici Kiseljak gdje je gorio krov kuće, te u ulici Put breza gdje su gorjela drva u kući. U Banovićima je gorio dimnjak na stambenom objektu u naselju Đaci, dok su u Živinicama vatrogasci gasili požar elektroinstalacija u TC Porto i požar dimnjaka u Višći Gornjoj.

Dodatne probleme na području kantona uzrokovala su i klizišta. U Srebreniku su 30. marta prijavljena dva klizišta koja ugrožavaju više stambenih objekata, pet na lokaciji Sječe i dva u Čifluku. I dalje nije sanirano ni klizište širih razmjera u mjestu Orlova Klisura, iako je još u maju prošle godine izdat nalog za hitno uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje radi normalizacije protoka vode.

U Gračanici su prijavljene tri aktivacije klizišta, u mjesnim zajednicama Vranovići, Gračanica i Buk, dok je u Sapni zabilježeno klizište na regionalnom putu Sapna–Goduš, na lokaciji Potok u Mjesnoj zajednici Goduš. Jedna kolovozna traka je neprohodna, dok je druga još uvijek u funkciji.

Na području kantona evidentiran je i veći broj tehničkih intervencija na uklanjanju oborenih stabala sa saobraćajnica, kao i nekoliko intervencija ispumpavanja vode iz poplavljenih stambenih objekata. U Srebreniku su velike snježne padavine pričinile štetu i na voćnjacima, a više putnih pravaca u visinskim zonama ostalo je neprohodno za autobuse i teretna vozila, uključujući pravce prema naseljima Huremi i Mustafići Gornji, kao i puteve Podorašje–Krušik i Podorašje–Drapići.