Vozač iz BiH pokušao da “prokrijumčari” rođake u Njemačku

Savezna policija je na auto-putu B2 u Garmiš-Partenkirhenu uhapsila vozača iz Bosne i Hercegovine koji je pokušao da svoje saputnike, inače rođake, ilegalno uvede u Njemačku.

Naime, prilikom provjere putnika u vozilu sa francuskim registarskim oznakama, nijedna od sedam osoba nije mogla da pokaže potrebne papire za ulazak u Saveznu Republiku Njemačku.

Vozač iz BiH, star 26 godina, nije imao čak ni vozačku dozvolu. Kako prenose njemački mediji, radilo se o državljanima BiH koji su u srodstvu.

Navodno, nakon boravka u Italiji, tri odrasle osobe i četvoro maloljetnih krenuli su put Njemačke. Nakon policijskih mjera upućeni su u jednu pokrajinsku prihvatnu ustanovu, gdje će se odlučiti o njihovom daljem boravku.

Vozač prijavljen i on će se teretiti za krijumčarenje ljudi. Na licu mjesta je morao da položi depozit od 500 evra kao obezbjeđenje za krivični postupak.