Nedjelja, 4 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

U narednim danima snijeg i zahlađenje

By admin
0
50

U narednih sedam dana očekuje se izrazito hladno vrijeme sa dnevnim temperaturama ispod nule i obilnim padavinama u vidu snijega. Nedjelja će biti najkišovitiji dan sa jakim padavinama. Najhladniji dani biće petak i subota sa temperaturama do -14 stepeni. Najbolji dan za izlet u ovom periodu biće ponedjeljak, 5. januara, kada se očekuje manje padavina i nešto blaže vrijeme u odnosu na okolne dane, iako će i dalje biti vrlo hladno.

15 Dana

U periodu od 15 dana, hladnoća će se nastaviti sa temperaturama koje će rijetko prelaziti -7 stepeni. Česti su pljuskovi snijega, posebno u drugoj sedmici prognoze. Period od četvrtka, 8. januara, do ponedjeljka, 12. januara, izgleda posebno nepovoljno za putovanje zbog intenzivnih padavina i jakih mrazeva. Za planiranje putovanja, bolji izbor bi bio kraj druge sedmice, oko utorka, 13. januara, kada je prognozirano privremeno smanjenje padavina.

Prethodni članak
Vozač iz BiH pokušao da “prokrijumčari” rođake u Njemačku
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a