U narednim danima snijeg i zahlađenje

U narednih sedam dana očekuje se izrazito hladno vrijeme sa dnevnim temperaturama ispod nule i obilnim padavinama u vidu snijega. Nedjelja će biti najkišovitiji dan sa jakim padavinama. Najhladniji dani biće petak i subota sa temperaturama do -14 stepeni. Najbolji dan za izlet u ovom periodu biće ponedjeljak, 5. januara, kada se očekuje manje padavina i nešto blaže vrijeme u odnosu na okolne dane, iako će i dalje biti vrlo hladno.

15 Dana

U periodu od 15 dana, hladnoća će se nastaviti sa temperaturama koje će rijetko prelaziti -7 stepeni. Česti su pljuskovi snijega, posebno u drugoj sedmici prognoze. Period od četvrtka, 8. januara, do ponedjeljka, 12. januara, izgleda posebno nepovoljno za putovanje zbog intenzivnih padavina i jakih mrazeva. Za planiranje putovanja, bolji izbor bi bio kraj druge sedmice, oko utorka, 13. januara, kada je prognozirano privremeno smanjenje padavina.