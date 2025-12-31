2. januar u FBiH: Radni ili neradni dan?

Cilj ove odluke je zaštita javnog interesa, stabilnost tržišta i osiguranje osnovnih uslova za nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana tokom prazničnog perioda.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela je odluku o radu prodajnih objekata 2. januara 2026. godine u cilju osiguranja blagovremenog snabdijevanja stanovništva i očuvanja kontinuiteta lanca snabdijevanja robom.

Odluka, koju je iniciralo Udruženje poslodavaca FBiH, donesena je imajući u vidu veći broj uzastopnih neradnih dana početkom januara, kao i potrebu osiguranja dostupnosti osnovnih životnih namirnica, naročito svježih prehrambenih proizvoda sa kratkim rokom trajanja.

Dozvoljen rad

“Prodajni objekti će rad organizovati u minimalno potrebnom obimu, u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, kako bi se osigurala dostupnost robe građanima, uz istovremeno racionalno korištenje radnih kapaciteta.

Istovremeno, Odlukom je predviđena organizacijska fleksibilnost, te prodajni objekti koji mogu osigurati neprekidnost snabdijevanja putem ranije osiguranih zaliha ili drugih organizacionih rješenja, nisu obavezni raditi na navedeni dan”, naveli su iz Federalnog ministarstva trgovine.

Cilj ove odluke je zaštita javnog interesa, stabilnost tržišta i osiguranje osnovnih uslova za nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana Federacije Bosne i Hercegovine tokom prazničnog perioda.

IZVOR:FOKUS.BA