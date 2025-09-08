Ponedjeljak, 8 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Vozač kamiona iz BiH pijan vozio u Hrvatskoj – izmjereno 3,89 promila

By admin
0
49

Vozač kamiona iz BiH vozio je u Hrvatskoj kamion sa prikolicom auto-putem sa 3,89 promila alkohola u krvi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave karlovačke, vozaču kamiona (43) određeno je 25 dana zatvora i četvoromjesečna zabrana upravljanja vozilima “CE” kategorije.

“Vozač kamiona, koji ima dozvolu boravka i rada u Hrvatskoj, kontrolisan je na auto-putu u subotu, 6. septembra, u mjestu Netretić. Tom prilikom imao je 3,89 promila alkohola u krvi”, navode iz policije.

Dodaju da je u nedjelju 7. septembra priveden u nadležni opštinski sud koji je prihvatio prijedlog policije i izrekao mu pomenutu kaznu.

Navode da je riječ o višestrukom počiniocu saobraćajnih prekršaja.

Prethodni članak
Tri pobjede i tri poraza: Bosna i Hercegovina Eurobasket okončala na 13. mjestu
Naredni članak
Više proizvođača struje vodi zagušenju – BiH trebaju 1,4 mlrd. KM za modernizaciju mreže
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a