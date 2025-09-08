Vozač kamiona iz BiH pijan vozio u Hrvatskoj – izmjereno 3,89 promila

Vozač kamiona iz BiH vozio je u Hrvatskoj kamion sa prikolicom auto-putem sa 3,89 promila alkohola u krvi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave karlovačke, vozaču kamiona (43) određeno je 25 dana zatvora i četvoromjesečna zabrana upravljanja vozilima “CE” kategorije.

“Vozač kamiona, koji ima dozvolu boravka i rada u Hrvatskoj, kontrolisan je na auto-putu u subotu, 6. septembra, u mjestu Netretić. Tom prilikom imao je 3,89 promila alkohola u krvi”, navode iz policije.

Dodaju da je u nedjelju 7. septembra priveden u nadležni opštinski sud koji je prihvatio prijedlog policije i izrekao mu pomenutu kaznu.

Navode da je riječ o višestrukom počiniocu saobraćajnih prekršaja.