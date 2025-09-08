Ponedjeljak, 8 Septembra, 2025
Tri pobjede i tri poraza: Bosna i Hercegovina Eurobasket okončala na 13. mjestu

Izabranici Adisa Bećiragića su gore ovogodišnje izdanje na Eurobasketu okončali na 13. mjestu, a u grupi C su bili treći sa tri pobjede i dva poraza.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je u Rigi rezultatom 80:72 poražena od selekcije Poljske u osmini finala Eurobasketa.

Dan nakon utakmice i ispadanja sa Eurobasketa zbg poraza od Poljske, FIBA je objavila na kojem mjestu su Zmajevi završili ovo takmičenje.

Kada su u pitanju pozicije koje su ekipe zauzele između 9. i 16. mjesta, ispred naše selekcije se nalaze Latvija, Italija, Srbija i Francuska, dok su slabije plasirani Izrael, Portugal i Švedska.

Selekcija Španije je zauzela tek 17. mjesto, a onda slijede Belgija, Estonija, Crna Gora, Velika Britanija, Island, Češka i reprezentacija Kipra.

