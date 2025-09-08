Tri pobjede i tri poraza: Bosna i Hercegovina Eurobasket okončala na 13. mjestu

Izabranici Adisa Bećiragića su gore ovogodišnje izdanje na Eurobasketu okončali na 13. mjestu, a u grupi C su bili treći sa tri pobjede i dva poraza.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je u Rigi rezultatom 80:72 poražena od selekcije Poljske u osmini finala Eurobasketa.

Dan nakon utakmice i ispadanja sa Eurobasketa zbg poraza od Poljske, FIBA je objavila na kojem mjestu su Zmajevi završili ovo takmičenje.

Izabranici Adisa Bećiragića su gore ovogodišnje izdanje na Eurobasketu okončali na 13. mjestu, a u grupi C su bili treći sa tri pobjede i dva poraza.

Kada su u pitanju pozicije koje su ekipe zauzele između 9. i 16. mjesta, ispred naše selekcije se nalaze Latvija, Italija, Srbija i Francuska, dok su slabije plasirani Izrael, Portugal i Švedska.

Selekcija Španije je zauzela tek 17. mjesto, a onda slijede Belgija, Estonija, Crna Gora, Velika Britanija, Island, Češka i reprezentacija Kipra.