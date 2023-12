Vremenske prilike u narednim danima- magla i prolazne padavine

Danas će nizine sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne te lokalno kotline centralne i istočne Bosne biti pod dugotrajnom i cjelodnevnom maglom ili niskom oblačnosti.

U ostatku zemlje sunčano vrijeme uz prolazan porast oblačnosti tokom dana koje će stići za zapada zemlje.

Jutarnja temperatura u subotu -8 do -2, na jugu do 1 celzija. Dnevna temperatura 0 do 5, na jugu do 10 stepeni. Vjetar slab promjenjivog smjera.

Od ranih jutarnjih sati nedjelje sa sjeverozapada stižu nam prolazne padavine. Najprije će u nedjelju rano ujutro zahvatiti zapadne i sjeverozapadne dijelove Bosne, a kasnije u nastavku dana relativno brzo će se padavine proširiti na čitavu zemlju.

Očekuje se kiša, a na nadmorskim visinama iznad 600 m susnježica i snijeg. U početku padavina na sjeveroistoku Bosne, uz rijeku Savu, može biti nakratko i kiše koja će se lediti pri tlu.

Jutarnja temperatura u nedjelju -3 do 4, na jugu do 8 stepeni celzija. Dnevna temperatura 2 do 8, na jugu do 10 stepeni. U noći na nedjelju i u nedjelju ujutro slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, kasnije slabiji vjetar promjenjivog smjera.

Meteorolozi sa BHMeteo.ba za ponedjeljak prognoziraju jutro većinom pretežno sunčano, po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost. Kasnije u nastavku dana postepen porast oblačnosti posvuda, koji bi u večernjim satima i u noći na utorak (12.12.) donio lokalno malo kiše, a na najvišim planinama snijega.