Utvrđena Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH: Primjenjivat će se od 1. jula 2027. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH. Odlukom se utvrđuje Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH, a koja se finansira sredstvima fonda solidarnosti Federacije BiH.

Sastavni dio ove odluke je „Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH“. Ova lista lijekova sačinjena je u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH. U Listu lijekova fonda solidarnosti uvršteni su lijekovi iz člana 5. stav (1) Pravilnika o kriterijima, i to lijekovi za terapiju malignih neoplazmi, zatim lijekovi za terapiju malignih neoplazmi s posebnim režimom propisivanja, imunosupresivi, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, lijekovi za liječenje multiple skleroze, lijekovi u tretmanu hemodijalize, lijekovi za liječenje hemofilij, biološki lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Morbus Chron, ulcerozni kolitis), potom antiretrovirusni lijekovi, te humani imunoglobulin, kao i lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa.

U Listu lijekova fonda solidarnosti, u skladu sa članom 5. stav (2) Pravilnika o kriterijima, uvrštavaju se i tuberkulostatici. Iznimno, na Listu lijekova fonda solidarnosti mogu se uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna finansijska sredstva federalnog fonda solidarnosti. Također, u Listu lijekova fonda solidarnosti kroz poseban program uvršteni su lijekovi za liječenje dermatoloških oboljenja.

Preporučeni sadržaj posebnog programa lijekova je sastavni dio ove odluke i sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane medicine, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova preporučenih kroz sadržaj posebnog programa nakon preporuke ordinirajućeg ljekara, obavlja Komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova.

Odluka propisuje da lijekovi uvršteni na Listu lijekova moraju ispunjavati kriterije utvrđene Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima, Zakonom o lijekovima, kao i propisima donijetim na temelju tih zakona, i to dozvolu o stavljanju lijeka u promet izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i pozitivan nalaz o urađenoj kontroli kvaliteta lijeka od Kontrolnog laboratorija Agencije, saglasno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima i Pravilniku o načinu kontrole kvalitete lijeka. Izuzetno na Listu lijekova fonda solidarnosti mogu se uvrstiti i lijekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet izdatu od Agencije, uz uvjet da je navedeni lijek od vitalne važnosti u dijagnostici i liječenju određenih bolesti, odnosno određenih pacijenata za koje ne postoji adekvatna zamjena, da za isti postoji dokaz o legitimnosti njegovog interventnog uvoza u BiH, da postoji dokaz da nije izdata dozvola za stavljanje lijeka u promet u BiH za isti generički lijek od strane Agencije, odnosno ukoliko je lijek s Liste lijekova fonda solidarnosti povučen iz prometa u BiH. U ovom slučaju prilaže se i registracija lijeka u državama Europske unije ili drugim državama u kojima se primjenjuju isti zahtjevi standarda kvaliteta, sigurnosti i djelotvornosti lijeka kao u BiH, a koji su u tim državama registrirani na temelju dokumentacije i pod uvjetima iz člana 34. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kao i certifikat o kvalitetu lijeka iz zemlje proizvođača.

Također Odlukom je propisano da je obavezna primjena Liste lijekova fonda solidarnosti za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kao i za ugovorne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH koje su ugovorom zaključenim s Federalnim zavodom ovlaštene za primjenu lijekova s Liste lijekova fonda solidarnosti. Ove zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati lijekove s Liste lijekova fonda solidarnosti s istim INN nazivom, ATC šifrom, oblikom, jačinom i indikacijama, bez obzira da li je lijek originalan ili generički, a u skladu sa stručno-medicinskim uputstvima utvrđenim od stručnih komisija imenovanih od strane federalnog ministra zdravstva, što uključuje i praćenje kliničkih ishoda u primjeni lijeka.

Direktor Federalnog zavoda dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra, donijeti uputstvo kojim se utvrđuje bliža primjena ove odluke, a saglasno odredbama Pravilnika o kriterijima.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se od 1. jula 2027. godine.