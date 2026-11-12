Uvoz mesa u BiH dostigao pola milijarde KM, domaći stočari sve teže opstaju

Uvoz mesa u BiH dostigao je vrijednost od gotovo 500 miliona KM u prvih devet mjeseci ove godine, dok je vrijednost izvoza iznosila svega 38,9 miliona maraka.

Na domaće tržište stiglo je približno 65 miliona kilograma mesa i živih životinja, a velika razlika između uvoza i izvoza dodatno otežava poslovanje domaćih stočara.

Prema objavljenim podacima, vanjskotrgovinski deficit u ovom sektoru premašio je 460 miliona KM. Domaći proizvođači upozoravaju da sve teže pronalaze kupce jer se na tržištu suočavaju s uvoznim proizvodima čije su cijene često niže od njihovih troškova proizvodnje. RTV SLON