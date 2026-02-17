Zaustavljen saobraćaj na putu Kladanj – Stupari zbog popriječenih teretnih vozila

Foto: Teretnjaci.ba

Zbog teretnih vozila koja su se popriječila, zaustavljen je saobraćaj i za putnička vozila na putnom pravcu Kladanj-Stupari (Gojakovići).

Zbog teretnog vozila koje se popriječilo, potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Foča-Gacko, u mjestu Perovići.

Na planinskim prevojima Romanija (Sarajevo-Rogatica) i Han Pogled (Vlasenica-Han Pijesak) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

Na putnom pravcu Koprivnica-Kupres-Livno teretna vozila sa prikolicom i šleperi moraju posjedovati lance.

I na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima istočne i sjeveroistočne Bosne upozoravamo na ugaženi snijeg na kolovozu, zbog čega je saobraćaj otežan.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu.

Zbog prevrtanja cisterne plina na magistralnoj cesti Bugojno-Kupres (na prevoju Koprivnica) saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka ili put preko Rogatice i Ustiprače. Zbog loših vremenskih uslova put preko Kalinovika nije u funkciji.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice, informišu ioz IC Bihamk – a.