Utorak, 17 Februara, 2026
Naslovnica

“Dani povelje 2026.”: Danas promocija knjige Jakuba Selimovića “Po sjećanju koraci”

By admin
0
48

U nastavku tradicionalne manifestacije “Dani povelje”, danas od 17 sati u Domu kulture u Srebreniku upriličiće se promocija knjige “Po sjećanju koraci”, autora Jakuba Selimovića.

Iz recenzije: “Ova knjiga sadrži eseje, memoare, kratke priče, misli i poeziju-sve ono što nastaje kada se život posmatra otvorenim očima i bilježi iskrenim perom. Jakubove riječi teku prirodno, jednostavno, ali duboko dotičući čitaoca tamo gdje se osjećaji ne izgovaraju lako. Jakub piše iz iskustva , tišine i nade. Na društvenim mrežama okupio je desetine hiljada čitalaca koji svakodnevno pronalaze utjehu i inspiraciju u njegovim riječima.
Promotori su književnici Fikreta Jašić i Nihad Mešić.
Vrijedi napomenuti da će se kompletan prihod od prodaje knjiga usmjeriti u humanitarne svrhe.
S autorom se družimo danas od 17 sati.

admin

