Danas maksimalno 31°C, a na snazi i meteoalarm – stiže snažno naoblačenje

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Po kotlinama centralne i istočne Bosne ima magle. Za pojedine dijelove BiH danas je upaljen i žuti meteoalarm zbog očekivanih vrelina, a upozorenje glasi:

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac 8; Bugojno, Drvar, Livno 11; Bjelašnica, Srebrenica 12; Jajce, Zenica 13; Sanski Most 14; Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor 15; Sarajevo, Tuzla, Zvornik 16; Bihać, Doboj, Trebinje 17; Bijeljina, Mostar 18; Gradačac 22; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 4 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake poslije podne. Tokom noći jače naoblačenje sa zapada što će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 °C. U Sarajevu sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom poslijepodneva. Dnevna temperatura zraka oko 30 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalni mogući jači pljuskovi. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a u Bosni istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći jače naoblačenje na sjeveru Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.