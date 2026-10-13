Zbog osvete za ubijenog sina osuđen na 16 godina zatvora: Nedim Klepić usmrtio Mirnesa Zahirovića

Nedim Klepićje otac je Ajdina Klepića, mladića brutalno ubijenog 2014. godine ispred porodične kuće u Donjim Krčevinama. Počinilac tog ubistva je Mirnes Zahirović

Kantonalni sud u Novom Travniku jučer je objavio presudu kojom je oglasio krivima Nedima Klepića i Almina Klepića za krivično djelo ubistvo te ih osudio na kaznu zatvora, i to Nedima Klepića u trajanju od 16 godina i tri mjeseca i Almina Klepića u trajanju od pet godina, saopćeno je iz Suda.

Oni su osuđeni za saučesništvo u teškom ubistvu iz niskih pobuda.

– Optuženi se djelimično oslobađaju od obveze naknade troškova krivičnog postupka, koji se odnose na obvezu plaćanja nagrade i nužnih izdataka postavljenih branitelja po službenoj dužnosti.

Istovremeno, solidarno se obvezuju na naknadu troškova pristupa svjedoka u visini od 52,80 KM, troškove Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 6,40 KM, troškove po troškovniku Kantonalnog tužilaštva u iznosu od 1.944,95 KM, troškove obrazlaganja nalaza vještaka medicinske struke u iznosu od 382,00 KM, što ukupno iznosi 2.386,15 KM te troškove na ime pruženih medicinskih usluga JU Dom zdravlja Busovača Nedimu Klepić u iznosu od 54 KM i Alminu Klepić u iznosu od 277 KM, kao i na ime paušala u iznosima od po 300 KM, sve u roku 15 dana po pravosnažnosti presude – saopćeno je iz Kantonalnog suda Novi Travnik.

Podsjećamo, Nedim Klepić je 26. decembra 2024. godine, u mjestu Karaula kod Travnika, iz automatske puške usmrtio Mirnesa Zahirovića. Motiv za ovo ubistvo je osveta. Naime, Nedim Klepićje otac je Ajdina Klepića, mladića brutalno ubijenog 2014. godine ispred porodične kuće u Donjim Krčevinama. Počinilac tog ubistva je Mirnes Zahirović.

On je priznao krivicu i osuđen je na tri i po godine zatvora. Porodica Klepić osudila ovu presudu, smatrajući je “sramotnom odlukom” jer je Zahirović pušten na slobodu nakon izricanja nepravosnažne presude.

Otac ubijenog Ajdina očigledno nije mogao da se pomiri s činjenicom da je ubica njegovog sina na slobodi te je odlučio da mu on presudi.

IZVOR:FAKTOR.BA