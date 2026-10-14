Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 3 puta, evidentirano je 10 krivičnih djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodilo se ukupno 6 saobraćajnih nezgoda, od čega 3 saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede, i to: 3 lica teške tjelesne povrede (PS Istok – dva lica i PS Zapad – jedno lice) i 1 lice lake tjelesne povrede (PS Kalesija), dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 53 pregleda i 3 kućne posjete, 5 pacijenata je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 4 tehničke intervencije na dostavi vode za piće.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 14.10.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenika u naseljima:

Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, NN Polje, ulice: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i dio ulice Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 14: 00 sati.

– u naseljima: Savići i Blagići u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.