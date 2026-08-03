Komora magistara farmacije Federacije BiH poziva zdravstvene profesionalce da se uključe u projekt prevencije dijabetesa i očuvanja vida

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi s dijabetesom, dok približno svaka treća oboljela osoba još nema postavljenu dijagnozu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je dijabetičkom retinopatijom u evropskoj regiji pogođeno oko 950.000 ljudi te naglašava da prevencija i liječenje mogu spriječiti oštećenje vida i sljepoću. Iza ovih brojki stoje pacijenti kod kojih bolest može godinama napredovati bez izraženih simptoma, sve dok se ne pojave ozbiljne komplikacije.

Upravo na prostor između rizika, pravovremenog prepoznavanja bolesti i dostupne stručne podrške odgovara međunarodni projekt DIABEYES – Diabetes Prevention and Eye Health Through Community-Based Early Screening and Nutrition Support, u kojem kao partner učestvuje Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

„DIABEYES je prilika da dodatno osnažimo javnozdravstvenu ulogu farmaceuta. Naše kolegice i kolege svakodnevno su među najdostupnijim zdravstvenim profesionalcima i često prvi prepoznaju nedovoljno kontrolisanu bolest, probleme povezane s terapijom ili potrebu da se pacijent uputi na dalju dijagnostičku obradu. Projekt će omogućiti da ta stručnost bude još snažnije povezana s radom drugih zdravstvenih profesionalaca i potrebama lokalnih zajednica“, objasnio je dopredsjednik Komore magistara farmacije FBiH doc. dr. sc. Martin Kondža, mag. pharm.

Poziv farmaceutima i drugim zdravstvenim profesionalcima

Projekt DIABEYES odobren je u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a u njegovoj realizaciji učestvuju institucije i organizacije iz sve tri zemlje. Zajednički cilj je unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju te zdravstvene usluge učiniti dostupnijim, kvalitetnijim i otpornijim.

Ukupan iznos odobrenih sredstava za realizaciju projekta iznosi 1.034.028,92 EURA, a Europska unija snosi 85 posto navedenih sredstava putem programa prekogranične saradnje.

„Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege, kao i ljekare, nutricioniste te medicinske sestre i tehničare, da iskažu interes za učešće u projektu DIABEYES i jave se stručnoj službi Komore najkasnije do 01.12.2026. godine. Sve informacije dostupne su na web-stranici Komore“, ističe Kondža.

Jačanje kapaciteta za bolji pristup zdravstvenim uslugama

Kroz projekt DIABEYES planirane su aktivnosti usmjerene na razmjenu znanja i iskustava među partnerima, jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenih profesionalaca te unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima širom regiona.

Komora magistara farmacije FBiH aktivno će učestvovati u njihovoj realizaciji, s posebnim fokusom na razvoj savremenih modela pružanja zdravstvene podrške i dodatno osnaživanje uloge farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

“Početak pune implementacije projekta slijedi nakon završetka administrativnih procedura i procesa ugovaranja. Najvažnija poruka projekta već je jasna jer uloga farmaceuta danas ne završava izdavanjem lijeka, već obuhvata pravovremeno prepoznavanje rizika, stručno usmjeravanje pacijenta i približavanje zdravstvene podrške zajednici”, zaključuje Kondža.