Kritično u Evropi: Rijeke presušuju, sprema se najgore

Evropske rijeke koje su ključne saobraćajnice za tešku industriju presušuju zbog niza toplotnih valova koji su zahvatili kontinent. Vodostaji Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim nivoima, što otežava transport hemikalija, naftnih derivata i druge robe te povećava cijene prijevoza.

Visoke temperature istovremeno ograničavaju proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama od Francuske do Mađarske, što dodatno povećava cijene energenata i opterećuje ekonomije, posebno u istočnoj Evropi, piše Bloomberg.

Nakon šumskih požara koji su pogodili Francusku i Španiju, suše na rijekama novi su pokazatelj utjecaja klimatskih promjena na Evropu, kontinent koji se najbrže zagrijava. Problemi u riječnom saobraćaju postali su test za cijelu regiju i njenu sposobnost da infrastrukturu iz 20. stoljeća prilagodi klimi u kojoj će ekstremno niski vodostaji biti sve češći.

“Zagrijavanje izazvano ljudskim djelovanjem već je pojačalo ovu sušu u odnosu na to kakva bi inače bila. Isti nedostatak padavina uz dodatno zagrijavanje izazvao bi još teže posljedice”, rekao je Dominik Schumacher, predavač na Odjelu za nauku o okolišu na ETH Zürichu.

Rajna na historijskom minimumu

Vodostaj kod Kauba, ključne tačke na Rajni za plovidbu prema južnoj Njemačkoj i Švicarskoj, u petak je pao na 25 centimetara. Time je izjednačen rekord iz sušne 2018. godine. Prognoze predviđaju pad na 24 centimetra, što bi bio najniži nivo od početka mjerenja 1880. godine.

Podatke su prikupile njemačke savezne službe za ETH Zürich. Situacija bi se mogla dodatno pogoršati jer zapadnu Evropu zahvata četvrti ljetni toplotni val, koji će trajati veći dio sedmice. To stvara logističke probleme na rijeci dugoj oko 1.290 kilometara, koja teče od švicarskih Alpa do Sjevernog mora.

Industrija traži alternative

Zbog historijski niskog vodostaja Rajne, koji je ograničio pristup brodovima, kompanija BASF je 2018. godine morala smanjiti proizvodnju u svom ključnom kompleksu u Ludwigshafenu. Finansijski direktor Dirk Elvermann kaže da je najveći svjetski proizvođač hemikalija u međuvremenu razvio alternativne, iako skuplje, načine transporta.

“Naravno da smo zabrinuti zbog niskog vodostaja Rajne”, rekao je Elvermann novinarima u srijedu, ali je dodao da je situacija “pod kontrolom”.

Nizak vodostaj Rajne smanjio je njemačku industrijsku proizvodnju za 1,5 posto u 2018. godini, no mnoge su se firme od tada prilagodile, objašnjava Saskia Meuchelböck, istraživačica s Instituta za svjetsku ekonomiju u Kielu. Udio riječnog prometa u ukupnom prijevozu tereta u Njemačkoj pao je s 4,7 posto u 2017. na 4,1 posto u 2024. godini.