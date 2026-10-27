Zima pokucala na vrata BiH: Jutarnje temperature ispod nule, najavljen i snijeg

U našoj zemlji u utorak ujutro, 27. oktobra, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlnama i uz riječne tokove ima magle.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -5; Sokolac -4; Drvar -2; Bugojno, Ivan Sedlo, Livno, Sanski Most, Srebrenica 0; Banja Luka, Bihać, Jajce, Sarajevo, Tuzla 1; Zenica 2; Doboj 3; Gradačac 8; Mostar 9; Trebinje 10; Neum 11; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 3 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19 °C.

Objavljena je prognoza do subote:

U srijedu 28.10.2026., u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

U četvrtak 29.10.2026., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša, a poslije podne ili tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C.

U petak 30.10.2026., pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U subotu 31.10.2026., pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Bosni, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Padavine uglavnom krajem dana i tokom noći. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 14 do 20 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.