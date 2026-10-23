Servisne informacije: U 11 saobraćajnih nezgoda povrijeđene četiri osobe

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 2 puta, evidentirano je 5 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 11 saobraćajnih nezgoda, od čega 4 saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 54 pregleda, 1 kućna posjeta i 2 terenske intervencije, 5 pacijenata je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka.

KINO – Večeras od 18 sati stiže američki stop-motion animirani fantastični film iz 2026. godine “Wildwood”, a od 20 sati američki horor-psihološki triler zasnovan na istoimenom liku iz DC Comicsa, “Clajface”.

VRIJEME – U Srebreniku danas sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 17 stepeni Celzijusa.